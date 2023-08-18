美國是否還會升息？合庫金董事長董瑞斌表示，今年還有機會升息，降息的幾乎為「0」。

董瑞斌表示，美國聯準會1977年開始就有國會就已經訂立Dual Mandate，有兩大任務，其一就是物價穩定、其次就是最大的就業，而相對於台灣，美國衡量物價標準，並非CPI而是使用PCE(個人消費支出物價指數)。

而目前美國的通貨膨脹率仍3％、失業率也仍3.6％，都尚未達到美國期望通貨膨脹率達到2％，失業率警戒線4.1％。

依此來看美國幾乎沒有降息的空間，但是很有可能還會再升息。而中國大陸經濟下行也會影響到美國的貨幣政策決策，畢竟中國大陸也是美國很重要的一個市場，不過就要觀察後續變化，包含失業率是否增加、通膨是否加劇，或者農工原料價格因為全球經濟趨緩，而物價上漲減緩等。

不過董瑞斌憂心的是，目前人民幣貶值，現在已經是2008年以來最弱的情況；再加上日幣也貶值，若各國都用匯率政策來救經濟，就會造成亞幣競貶，很可能就會回到亞洲金融風暴那時候。