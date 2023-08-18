在過去的2個半月裡，手術刀（Lancet-3）巡飛彈（自殺無人機）對烏克蘭反攻部隊造成嚴重破壞。本報先前報導最新版本第53型，本週俄羅斯舉辦的陸軍國際軍事技術論壇（Army-2023，正式公開了這最新一代的版本，強調無人機蜂群（Drone Swarm）和集體自動接戰功能，並且具備了網路中心化戰爭（Network-centric warfare）的能力。

據俄羅斯《衛星通訊社》17日報導，手術自殺無人機在遏制烏克蘭的反攻行動方面發揮了關鍵作用，連美國國務院和基輔政府的成員都公開承認了這一點。手術刀無人機由ZALA AERO設計，該公司為卡拉希尼可夫集團（Kalashnikov Concern）旗下公司，位於伊熱夫斯克（Izhevsk），專門生產軍用和民用無人機以及無人機干擾系統。手術刀的飛行範圍在40至70公里之間，持續飛行時間約為1小時，武器載荷在3至5公斤之間。ZALA Aero本週展示了多款無人機，其中之一就是Izdeliye-53（又稱產品-53）。

這一次也公佈了宣傳影片展示了這款新無人機獨特的外型，再次採用了4個大型前置翼，但這次是以45度角安裝，而不是X字形配置，在發射時展開。這次沒有後部穩定翼，無人機由後向螺旋槳向上和向前推進，配有一個圓胖的朝下攝像頭，用於繪製周圍環境並尋找目標。

這些無人機能夠攜帶最多5公斤的有效載荷，旨在以蜂群形式集體飛行，彼此通信和協調，以尋找和指派地面目標，從敵方防空和火箭炮設施到裝甲車輛。

🇷🇺🇺🇦 The Russian kamikaze drone "Lancet-3" epicly destroyed the American 155-mm self-propelled guns M109 in the Zaporozhye region , according to the Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/Qmp6gAmAkW — Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 16, 2023

更廣泛地說，網絡中心化戰爭是一種資源密集型的軍事準則，旨在將軍隊通過有效使用通信、網絡和先進的感測器獲得的信息優勢轉化為戰場優勢，從而實現了情況感知的提升、指令傳遞、部署和火力的加快，以及生存能力的提高。

最新的53型與先前不同，採用小型地面管道部署，類似於迫擊炮的配置，重量足夠輕，可以攜帶的便攜式發射器或是專用到輕型車輛2聯裝發射器系統，密封儲存、運輸和發射，不再需要現場組裝。

先前《俄羅斯-1》（Россия-1）報導，開發者扎哈羅夫（Alexander Zakharov）親自介紹了手術刀自殺無人機的種類，分別是51和52型，其中51型為小型版本，而52型是大型的版本。如當節目主持人詢問是哪一種型號摧毀掉德國備受注目的豹2A6坦克（Leopard 2A6）的時候扎哈羅夫表示：「是小型的，很意外的。小型的就能夠辦到了。」一如過去俄國公開的影片，目前幾乎所有的擊殺影片都是由小型的手術刀（51型）所達成。這2個版本的手術刀是從特殊的氣動軌道發射的。