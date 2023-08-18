香港資深女星馮寶寶息影多年，現定居馬來西亞的她，一舉一動仍受到關注，近日她拍片支持慈善活動，穿著白色上衣、戴著白色粗框眼鏡的她，看起來神采奕奕，看不出已68歲，狀態維持相當好。

馮寶寶為支持慈善義賣活動，特地露面拍影片，留著一頭短捲髮，穿著白色上衣、戴著白色粗框眼鏡，看起來氣色相當好，臉上幾乎沒有什麼瑕疵，駐顏有術的外貌讓人驚艷不已。

其實，今年5月馮寶寶就特地從馬來西亞飛來台灣參加導演宗華的告別式，風采依舊的她，成為現場矚目焦點，而她上次來台已是2014年，被問到近期在忙什麼，她也笑稱在忙著退休，很享受煮飯、種菜，至於會不會復出演戲，她謙虛表示應該沒人會請她了。

其實，出生演藝世家的馮寶寶，2歲半就出道演戲，童年時期就拍了150部電影，被譽為天才童星。不過爸爸馮峰將她的片酬賭光，16歲她得知馮峰不是她親生父親，加上傳出他賭博輸錢，替馮寶寶訂下賣身契，讓馮寶寶身心崩潰住進精神病院，之後她離開香港遠赴英國讀書，也因此邂逅了第一任丈夫「金融才子」招再強。

馮寶寶今年5月曾來台參加導演宗華告別式。（圖／中時資料照）

無奈婚後招再強負債累累，她只能離婚求去，卻被逼簽離婚協議書時，承認自己有精神疾病，才取得2個兒子的撫養權。離婚後馮寶寶回到香港，陸續出演武則天、楊貴妃、西施與孟姜女等古裝美女，為她開啟演員生涯第二巔峰。