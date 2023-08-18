「有夠扯！」一名女網友今（18）日發文抱怨，去年才將家裡的3台冷氣都換成變頻冷氣，未料這期電費竟然高達7千多元，比上一期還要貴近2倍，讓她覺得無法接受。貼文一出，引發熱議，有內行網友發現，原來她為了女兒特地將客廳打造成開放式空間，恐怕就是因為這樣才無法達到冷房效果，壓縮機不斷運轉才持續耗電。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》發文透露，一家3口住在16樓有太陽西曬，雖然冷氣固定設定25度，但小孩仍然會流汗，去年家裡3台冷氣全面換新為變頻冷氣，一天最多吹10到12個小時，平時不會一口氣全部啟動，上一期的電費是3千多元，總共1177度。

未料，這期帳單金額竟然飆升到7617元，用電量1921度，去年同期則是2247度，明明換了變頻冷氣，但似乎沒有省到多少錢，讓原PO崩潰地飆罵髒話，「有夠扯！天要亡我」。

貼文曝光後，網友紛紛有感回應，「西曬真的熱爆，冷氣都吹不冷」、「這個月收到人生第一次破萬的電費」、「看來不是只有我們家電費很爆」、「一樣的用法，我這個月繳快上期的兩倍」、「這電費有點扯」、「不要開開關關是重點」。

而原PO也補充，為了讓女兒可以在家裡溜滑板車，將客廳打造成開放式空間，對此，有內行網友直說，「開放式空間其實是最慘的」，因為空間導致冷氣一直無法達到冷房效果，壓縮機就會一直高速運轉，不會省電反而更耗電，建議原PO可以做拉門，女兒沒有在玩時就把空間隔開，藉此達到省電的效果。