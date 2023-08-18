行政院副院長鄭文燦今(18)日召開穩定物價小組會議表示，中元節為我國重要民俗節慶，為強化掌握普渡祭祀商品、牲禮之供應及價格情勢，鄭文燦責請經濟部、農業部密切監控應節商品，以及各類農漁畜產品等重要民生物資市場供需狀況，加強畜禽產品之產銷調度，並持續協調零售通路設立平價專區、推出節日促銷優惠活動等，滿足節慶需求、確保價格穩定。

中元節將至，國人多於農曆7月間擇日舉辦普渡，各地祭祀祈福活動將盛大展開，應節祭祀之豬、雞、魚等牲禮及蔬果、花卉需求將有所增加，為穩定農產品價格，充裕供應中元節應節所需的各類農產品，鄭文燦指示農業部嚴密監控批發市場行情變動，落實各項調配供應措施，確保市場供貨無虞。

農業部已盤點各項產品，並於節前5至7日加強調配、增加供應，包括：水果增加17.9％、花卉增加2.9％、毛豬增加4.5％、土雞增加28.7％、大宗漁產增加8.6％，可充分滿足市場所需。

此外，為強化因應祭祀期間的豬肉需求高峰，農業部已請中央畜產會於8月2日公告釋出國產凍存豬肉，並專案進口豬肉3千公噸，目前進口1624噸，業於8月10日公告釋出，增量供應市場，確保豬肉供應充裕。

至於餅乾、泡麵、飲料、罐頭等食品，經濟部已對相關商品進行價格監測，多數品項價格持平，並積極協調零售通路推出促銷優惠，以及設立平價專區、抗漲專區等，提供質佳多元的平價商品供民眾選擇。

為強化畜禽產品之產銷供應韌性，鄭文燦責請農業部建立預警及儲備機制，搭配產銷調度，冷凍庫存及進口機制，穩定市場供應。當市場供應數量短缺5％，即啟動產銷調度等因應對策，市場供應數量短缺10％，即釋出倉儲產品及進口補充，確保滿足國人需求。

在豬肉部分，農業部協助加工業者進口豬肉供作食品加工，以釋出國產毛豬量能，優先供應傳統民生及消費通路需求，並協調中央畜產會、台糖等視市場供需狀況，適時增加毛豬供應，穩定國內豬肉價格及產銷體系。

在雞蛋部分，傳統市場、餐飲業、零售通路等，供應充裕、價格穩定。鄭文燦強調，時序即將入秋，請農業部及早做好禽流感防疫準備，輔導畜禽業者落實場內、蛋箱及運輸車各項清潔消毒工作，定期檢視並維護畜禽舍各項防疫設備及措施，提升場內自主防疫功能，降低病毒入侵及散播風險；另一方面，持續輔導蛋雞場進養中雞，有助提升產蛋率，優化產蛋雞產業結構。

今年以來黃豆、小麥、玉米受惠主要產區氣候條件轉好、收穫季節豐收，價格逐步回跌。鑒於近來俄羅斯退出黑海穀物協議，引起市場大宗物資價量波動，鄭文燦請經濟部及農業部密切掌握黃豆、小麥、玉米之供應量，並注意國際情勢變動的影響，確保國內供應充裕。

此外，在蔬果部分，受颱風及西南氣流影響，部分蔬果產區受災，導致供應略減、價格波動，請農業部視市場情況適時釋出庫存，穩定市場，並針對受災地區，協調地方產銷團體加強輔導農民復耕、復產，並協助農民完成災損補償，以強化農糧體系供應韌性。

鄭文燦也要求公平會持續查處違法聯合行為，防止業者有聯合漲價情形，並請法務部等物價聯合稽查小組成員，持續關注物價波動情形，尤其季節性需求增加之產品，應嚴密監控產品價格上漲的合理性，針對可能涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價之業者，應不定期啟動稽查，藉此對於心存僥倖及觀望心態之業者，發揮遏止效果，積極對外宣示政府穩定物價、查緝不法、安定民心之決心，保障消費者權益。