市值最大加密貨幣比特幣的價格繼昨天創下9個月來最大單日跌幅後，今天繼續下探2個月來低點，跌破近期狹窄的交易區間。原因是全球市場正遭受一波風險趨避氣氛席捲。

路透社報導，比特幣價格昨天重挫7.2%，創下頂尖加密貨幣交易所FTX去年11月倒閉以來單日最大跌幅。今天亞洲市場交易時間，比特幣價格再下滑至2萬6172美元，是今年6月16日以來最低點。

全球市場近日遭逢一波賣壓打擊，華爾街股市主要指數昨天收盤下跌，亞洲股市今天寫下連續3周跌勢。利空來自投資人對中國經濟感到擔憂，以及害怕美國經濟強韌恐令利率停留在偏高水準更久。

一些分析師將這波比特幣價格走跌，歸咎於美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導指出，科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）過去2年將持有的比特幣價值一共減記3億7300萬美元後，又拋幣減持。

eToro的全球市場策略師雷德勒（Ben Laidler）表示，這篇報導是比特幣遭到拋售的「直接導火線」，但「更大層面的誘因，是過去一段時間趨避風險賣壓加重，橫掃所有資產類別，加密資產也不能倖免」。