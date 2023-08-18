金南佶儘管遊戲環節累死，依舊寵粉扮公主。（讀者提供）

韓國男星金南佶今（18日）晚在Zepp New Taipei舉辦「2023 KIM NAM GIL GLOBAL TOUR ‘AGAIN’ in TAIPEI- FAN MEETING」，出道20年首度來台，吸引1200人到場支持，在遊戲環節中，他因為失敗得接受多個懲罰，第1個是他在首爾場表演時造成轟動的NCT DREAM〈Candy〉，但跳完第1次後又在粉絲熱烈的要求之下再跳第2次，讓他忍不住抱怨台粉「你們是我目前為止巡迴過的城市中，遇到最殘忍的人了」。

跳完後，金南佶又再度發牢騷說「你們知道我在韓國被嘲笑了多少次嗎？因為我現在是笑著講，所以你們是不會懂的，在首爾場跳完後，每天早上都有人傳訊息叫我『金candy』，晚上傳訊說『我們一起笑吧金candy』」，他便回覆其他演員「你們沒有資格當演員，如果做不到粉絲想要的，就不是真正的演員」，台下粉絲立刻尖叫聲衝破屋頂，他之後再表示「但台北是唯一跳2次，讓我快要死掉的都市」，由於前一段跟粉絲一起跳跳繩時，才剛讓他累到腳抽筋，再被懲罰要跳舞，讓他喊冤「我的大腿痠到快炸掉了」，更笑說本來一直因為鬼月很害怕，「現在連鬼都不怕了，我最怕的就是你們」。

第2個懲罰則是要他戴上耳環、項鍊、手套、皇冠，拿著公主手杖，變身Gilrincess（佶公主），一看到道具，金南佶便問

「這個不適合我吧，是誰想的點子，這是要粉絲福利還是在搞我」，但依舊配合地邊戴邊跟台下的男性粉絲說「不要忘記你們在媽媽跟老婆面前，你們永遠都是弱者，要記得要做這些事情才能存活」，穿戴完畢後，他不忘自嘲「鬼看到可能都會跑掉了吧」，後來還下跪拜託粉絲不要上傳到網路上，「我回去韓國還要宣傳電影《保護者》，這個又傳出去的話會被笑很久，今天只要你們要求，我什麼都願意做，只要不發在網路上」，但仍表示「為了你們做的話，我一點也不覺得害羞，但是我也有家人，如果我爸媽也看到的話就很...」，但仍寵粉地約定，大家不管有沒有上傳，他都還是會再來台灣。