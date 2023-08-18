中國碧桂園、中植系爆雷，外界憂釀「中國版雷曼風暴」。合庫金控董事長董瑞斌今天分析，中國地方政府債務危機更嚴重，但並非無解，因為中國持有美國公債8000多億美元、外匯存底3兆多美元，可以這些家底為基礎解決問題，只是仍會「痛」。

總經學者出身的董瑞斌8月接掌合庫金控，他今天受訪時引述高盛統計指出，估計中國地方債務高達人民幣94兆元，占中國GDP人民幣逾120兆元的75%，可能重演1997年亞洲金融風暴時引發的呆帳危機。

董瑞斌表示，亞洲金融風暴時，中國銀行體系NPL（不良債權）占GDP比重為25%，最後協調四大國有資產管理公司買下呆帳、財政部再投資，以解決問題，但現在占比是高達75%，因此問題更嚴重，解決難度更高。

不過，問題也並非無解，董瑞斌進一步指出，中國最大的債務問題不是在中央，而是在地方，中國國債占其GDP比重不到100%，而日本占比260%、美國占比則是100%多。

他進一步指出，中國當局手上的美國公債部位有8000多億美元、外匯存底3兆多美元，債務協商時，若中央出手協助地方還債，以外匯存底或美國公債作擔保，說服國際投資人先還部分，後續成立償債基金來分期還，以時間換取空間，可能是現階段可行作法，但仍「會很痛」。

董瑞斌直言，中國地方債並不是新問題，「如果你家有一張很大的地毯，那家裡永遠是乾乾淨淨的，掃到地毯底下，就看不到了」，中國改革開放後，經濟迅速成長，且國家夠大，很容易掩蓋問題，但現在經濟成長速度放緩，掩蓋成本愈來愈高。

針對合庫金對中國曝險，董瑞斌表示，已清查集團子公司部位，以債券來說，僅持有金融債券、等值約新台幣30億元；對中國中央或地方政府，以及國企、民企等債券都無曝險，主因是「不信任財報」、「遵照國際標準但不夠確實」，所以盡量不碰。

合庫在中國的授信也基於相同理由，僅承作台商為主，董瑞斌進一步指出，授信部位上，合庫銀OBU（國際金融業務分行）與DBU（外匯指定銀行）沒有承作央企、國企或地方企業等業務；在中國當地分行僅有一些授信，都是可「就近」看廠房的客戶。

至於中國房貸、債務風暴對台灣的影響，他分析，台灣可能會在投資、貿易上受點傷，但「應該還好」，因為台商近年漸漸出走，前往東南亞布局；台灣目前整體情況與疫情時相反，現在出口連續負成長、旺季不旺，但內需強勁，對台灣就業反而有幫助。