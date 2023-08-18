南投縣府爆蔡培慧聲稱向環保署爭取的垃圾打包經費，是縣府年度例行預算，南投縣議員游顥痛斥，蔡培慧根本是雙面人。（楊靜茹攝）

環保署函請台東縣政府代為處理南投縣垃圾遭議會否決，當地綠營立委劉櫂豪還帶頭杯葛，18日藍營立委參選人、南投縣議員游顥痛斥，南投縣第2選區（濁水溪線）立委蔡培慧沒找同黨立委溝通，替南投人爭取垃圾去化，扯南投人後腿，還割南投縣府稻尾，誆稱縣府向環保署爭取6000多萬元的垃圾打包經費是她爭取的，根本是雙面人。

游顥指出，南投縣長許淑華、議長何勝豐等人積極協調台東縣府與議會，希望台東縣議會能通過互惠模式協助南投清運垃圾，蔡培慧口口聲聲稱協助南投垃圾外運，不僅沒有找同黨劉櫂豪溝通，還一再被遭戳破只會吹牛皮、割稻尾，還以「顏色處理垃圾」。

蔡培慧18日下午在臉書自稱爭取6000萬元打包垃圾經費後，南投縣府隨即打臉，強調垃圾打包經費是縣府向環保署申請的年度例行預算，每年大約6000萬到1億元不等，而蔡培慧5月對外宣稱爭取5萬噸清運垃圾量，也是南投縣府年度8萬噸內，並沒有實質增加。

據了解，蔡培慧辦公室7月25日才發文給環保署關切南投縣府經費，17日、18日兩天急電環保署，要環保署立即發文，導致環保署同仁膽戰心驚，不堪其擾，並於公文中揭示此為「委員關切案」。

「蔡培慧將環保署例行提撥的年度經費，作為『問政假成績』，簡直太誇張了！」游顥痛斥，南投縣13鄉鎮市每天垃圾量約250噸，目前全縣垃圾堆置量約24萬噸，蔡培慧宣稱協助南投縣垃圾清運、去化，卻大玩數字遊戲，不要有功勞搶收割，有問題就噤聲，南投人都看在眼裡。

蔡培慧則強調，她上任後、3月到地方了解垃圾問題，針對垃圾問題，要求竹山鎮公所、名間鄉公所向環保署提案爭取垃圾打包補助經費，當時南投縣府環保局得知，要求南投市公所也一併處理，因此此筆6000多萬元補助案，並非縣府向環保署申請的年度預算，而是額外的補助經費。