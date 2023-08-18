因應全球電動車浪潮，福特六和（FORD）今年導入首輛純電跑旅FORD Mustang Mach-E，並於8月初啟動預約訂購，短短半個月，年度300輛配額宣告全數預定完畢。福特六和旋即再向原廠成功爭取150輛額外配額，將於年底前交付完畢。

福特六和表示，根據原訂300輛配額訂單當中，性能GT車型訂單占比超過7成，顯示即使是純電車型，車主對於Mustang性能仍十分在意，而除承繼Mustang家族性能DNA，Mach-E純電車更結合數位座艙科技以及Level 2智駕輔助系統及電池能源技術，開啟福特純電車在台落地新歷程。

為因應當代電能新浪潮，福特六和表示，福特預計在2026年前投入高達500億美元，興建技術先進的Blue Oval City電動車生產園區、電池模組研發中心等硬體設施；成立電動車專責部門Model e，加速車輛聯網、前端軟體平台等不同技術應用層次。

因此，除Mustang Mach-E之外，也陸續推出F-150 Lightning、E-Transit等純電車款，原廠並設定挑戰2026年超過200萬台的電動車年產量目標。