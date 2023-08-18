瑞信研究所（Credit Suisse Research Institute）公布的「2023年全球財富報告」顯示，台灣人均財富約27萬4000美元居全球第15名，財富中位數約10萬8000美元排第12位。

瑞士銀行集團（UBS AG）15日的新聞稿指出，瑞士信貸銀行（Credit Suisse）和瑞銀集團聯合發布「2023年全球財富報告」（Global Wealth Report 2023）。

報告寫道，截至2022年底，以美元計算的全球私人財富淨值總額較上一年約減少11兆3000億美元（減幅2.4%），總額約為454兆4000億美元；人均財富減少3198美元（減幅3.6%），來到8萬4718美元。

這份報告針對全球54億成年人口的財富進行估算，且涵蓋各種財富領域。瑞銀今年稍早完成收購後，瑞信成為其所屬公司。

報告分析，許多貨幣兌美元的匯率出現貶值是導致全球私人財富減少的主要原因。

從區域來看，全球財富下滑主要集中在北美和歐洲等較富裕地區，這些地區的財富合計約減少10兆9000億美元；亞太區財富約縮水2兆1000億美元。

報告提到，拉丁美洲財富總額約增加2兆4000億美元，這是受益於當地貨幣兌美元的匯率平均升值6%。

按市場計算，2022年財富損失最大的是美國，其次是日本、中國、加拿大和澳洲；財富增加最多的是俄羅斯、墨西哥、印度及巴西。

以人均財富衡量，瑞士以大約68萬5000美元繼續高居榜首，第2至5名分別為美國（約55萬1300美元）、香港（約55萬1000美元）、澳洲（約49萬7000美元）和丹麥（約41萬美元），但與2021年相比，財富平均數已大幅下滑。

台灣人均財富約為27萬4000美元，居全球第15位，排名在德國（16名）、以色列（19名）和韓國（20名）之前。

若用財富中位數衡量，比利時以大約25萬美元位居各市場之首，第2至5名分別為澳洲（約24萬7000美元）、香港（約20萬2000美元）、紐西蘭（約19萬3000美元）和丹麥（約18萬6000美元）。

台灣成年人的財富中位數約為10萬8000美元，居全球第12名，排在美國（約10萬7700美元）、日本（約10萬3600美元）、新加坡（約9萬9500美元）及韓國（約9萬2700美元）之前。

報告預測，未來5年全球財富將增長38%，到2027年總額會達到629兆美元。其中，中等所得市場將成為引領全球財富增長趨勢的主要動力。報告還估計，到了2027年，全球人均財富將達到11萬270美元。