高雄市17日凌晨開始下起暴雨，導致多處區域出現嚴重淹水。高雄市議員陳美雅指出，前高雄市長韓國瑜和前高雄副市長李四川當年曾在下水道清淤，竟挖出沙發、腳踏車、床墊等這3樣東西。因此，她認為，政府若能提早把土和水溝清一清，就不會淹得這樣。

陳美雅18日在中天《廟口開講》節目中表示，高雄17日下大雨，四處都積水。為什麼換市長之後，高雄市又開始淹水了。

陳美雅接著指出，之前她曾向時任高雄市長的韓國瑜反映，高雄市有一些易淹水區域，韓國瑜就捲起衣袖、褲管，親自到現場去看，水到底淹到多深。尤其像鳥松每次都淹水，這次又淹水了；當地民眾表示，韓國瑜當市長時，真的有做到清淤這件事情，所以沒有淹水。

陳美雅表示，當時韓國瑜、李四川到下水道，發現淤積到比人還要高，淤積這麼嚴重，怎麼可能不淹水。後來政府就編列經費，趕快去清淤，裡面竟挖出沙發、腳踏車、床墊，所以大家覺得匪夷所思。韓國瑜也常告訴大家「路平、燈亮、水溝通」，李四川也貫徹這個理念，為高雄市打下基礎建設。

陳美雅表示，韓國瑜講過一句話，「城市的下水道，就是一個城市的良心」。 因此，她認為，這次高雄淹大水，誰有責任？政府若能提早把土和水溝清一清，就不會淹得這麼厲害。