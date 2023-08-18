味全龍與統一獅3連戰最終戰兩隊大戰4小時29分鐘，終場龍隊以8比6辛苦勝出，奪下近期4連勝，系列賽橫掃對手。而8局上緊急登板連飆2K、踩住煞車的林凱威獲選單場MVP，獲得枕頭1顆，他笑說：「第1次拿MVP，終於有枕頭了！」

開局龍隊就靠著李凱威三壘安打開啟攻勢，單局攻下2分，4局下吳東融、蔣少宏、張政禹都敲安，助隊再添2分、取得4分領先。落後的獅隊從5局起展開反攻，6局上攻下3分追到1分差，但龍隊始終穩住領先優勢，2次滿壘都僅讓獅隊攻下1分，尤其林凱威8局滿壘登板連續三振掉邱智呈、林安可最為關鍵。

總教練葉君璋賽後也直呼這是一場滿驚險的比賽，雖然最終是以贏球作收，他認為比賽過程中是因為自己的疏失，「不然應該可以打得更有品質一點。」

龍隊近期打出一波4連勝並橫掃對手，佔居下半季榜首，全年度戰績也是排名第1，葉總說：「現在對我們來講，不管對誰，贏每一場都很重要。」他也提到，龍隊今年要贏球功臣絕對是牛棚，接下來可能會考慮做些調整，減輕牛棚投手的負擔。

滿壘時接替登板的林凱威分享當時對決打者的心情，「對邱智呈沒想太多，雖然球數落後還是想往紅中全力丟，要認真對決，最後順利三振。對安可我心裡想的是，他是強打者，一定要守下來，順利K掉他後心中大石也放下來。」

成為球隊牛棚要角，林凱威也時常需要面臨連續出賽的情況，但他不喊累也不會覺得負擔太大，「我跟教練說如果有需要我都可以，就是想要贏，大家一起加油。」

這次也是林凱威首次獲選單場MVP，尤其在中職後援投手獲獎更是不容易，而在頒獎台上與球迷一起合唱時，場邊的李凱威大喊「把枕頭還給我」，林凱威笑著解釋說：「之前他拿很多顆有送我一顆，我就拿回家給老婆睡，她一躺就睡著，現在可以一起睡著了。」