為了解決台灣的交通問題，行政院日前通過「行人交通安全政策綱領」與「道路交通安全基本法」草案外，並且精進路安全教育與駕駛考驗制度。民進黨台北市議員許淑華表示，為解決複雜的交通困境，如何改變用路人習慣、調整道路設計、大眾運輸建置不足等，在在考驗中央與地方執政者的智慧。

「安全，是回家唯一的路。」許淑華說，台灣的交通問題沉痾已久，從今年5月全國矚目的台南余小妹妹，到最近爆紅的山道猴子的一生，背後推波助瀾的是台灣交通一年3000人死亡的哀傷經驗，其中又以機車騎士及行人佔大多數。許淑華強調，為解決複雜的交通困境，如何改變用路人習慣、調整道路設計、大眾運輸建置不足等，在在考驗中央與地方執政者的智慧。

許淑華直言，很高興能看到行政院繼「加強執法，汽車行經行人穿越道讓行人優先通行」，又推出更全面的交通改革新方案，除了推動道路交通安全基本法外，也將推行行人交通安全設施條例，未來交通安全會報將由行政院長召集，並在未來四年補助400億預算協助地方改善路口即形成設施，且持續推動行人交通安全設施條例。