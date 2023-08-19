屏東棒球場的造價引發熱議，國民黨立委賴士葆舉北宜高鐵、蘇花安、花東快速道路為例，指出這些重大公共政策花的都是老百姓的錢，蔡政府認為重大公共政策不必進行成本效益評估，在蘇貞昌帶頭否定「成本」、「效益」評估的上行下效、帶領風向下，政客憑主觀好惡決策，完全讓政治凌駕專業，在野黨必須強力監督。

賴士葆在臉書發文表示，屏東棒球場 的造價引發熱議，24.1億元打造1萬5千人的球場由親綠人士得標；去年造價12億元的新竹棒球場 完工興建的諸多弊端，導致球員受傷，前車之鑑讓國人戒慎恐懼。屏東棒球場附近有高雄澄清湖棒球場，外界擔心工程恐怕債留子孫，過去屏東機場就是因為旅客太少成為蚊子館，最後淪為關閉的憾事。在野黨監督公共工程是天職，執政黨應該秉持有則改進、無則嘉勉，執政再怎麼傲慢，也不應該拒絕接受監督。

賴士葆說，屏東縣政府砲聲隆隆回擊，嗆聲監督批評者是認為屏東不配擁有棒球場，這樣其實就流於民粹又情緒性。屏東縣政府甚至否定公共政策「成本」、「效益」評估的存在價值，認為人口少的縣市評估結果一定過不了關。

「此言差矣！」賴士葆表示，成本效益評估的必要是根據《預算法》，其重要性是讓執政者根據客觀科學的評估報告作為決策的依據，才不會流於主觀的人治，其不可或缺的充分必要性，就像蓋電廠需要環境影響評估過關一樣的道理。

他舉例，當初高鐵要南延到屏東，輿論認為幾十年都會虧錢，會債留子孫，當時的行政院長蘇貞昌說做事不能唯利是圖，要有遠見，要注意到區域平衡與交通平權。當蘇貞昌把人權抬出來，反對的論述就變成漠視屏東人的交通人權，就是瞧不起屏東人，換句話說，永遠虧錢也要做。所以很多重大公共政策跳過專業的可行性評估及行政程序就定案，完全背離民主國家重大交通建設應該尊重專業，應該有公開審議機制，否則只是一昧地滿足政客開選舉支票綁樁。

賴士葆也指出，審計部日前公布政府未償債務餘額高達5兆7千多億，輿論針對審計部檢討前瞻預算浮濫及債務問題諸多討論，審計部報告前瞻計畫的軌道建設50個分支計畫只完成6項，國科會卻說執行率96.95％，太神奇了。

賴士葆強調，這些年全面執政的蔡政府把民主法治扭曲，所以屢次重要的環境影響評估就動員表決部隊來舉手護航執政黨的政策，政治凌駕專業讓學者扼腕。蘇貞昌帶頭否定「成本」、「效益」評估，所以上行下效，帶領風向，將法定的科學研究評估報告棄之如敝屣。2020年大選之前，除了高鐵南延，蔡政府開出北宜高鐵、蘇花安、花東快速道路等選舉支票，每一項目動輒幾百億以上，在野黨如果不監督，就是對不起人民的託付。