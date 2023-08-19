北韓官媒今日援引軍方消息報導，有1架美軍偵察機進入該國東海岸經濟區，作出回應，平壤已緊急派遣戰機升空。此外，南韓情報機構表示，北韓可能會發射洲際彈道飛彈或實施其他軍事行動，對美韓聯合軍演表示抗議。

據北韓官媒《朝中社》18日報導，北韓人民軍總參謀部的一名發言人表示，今次事件被視為「危險的軍事挑釁」行動。平壤方面正在考慮應對措施，以阻止未來類似的侵犯行為。此事件發生於今天，而美國、南韓和日本的領導人將在華府附近的大衛營（Camp David）舉行三方峰會前夕進行會議。

根據南韓一名議員的引述，南韓情報機構表示，北韓可能會發射洲際彈道飛彈或實施其他軍事行動，作為對此次峰會的抗議方式。除了峰會之外，南韓和美國亦計劃於21日開始進行為期11天的聯合軍事演習。

除境外威脅外，北韓最近內部也不平靜，戒備深嚴的平壤市區，過去1到2個月之間發生了一起罕見的爆炸襲擊事件。

南韓的國家情報機構對此回應說，他們的情報部門並未接獲關於恐怖襲擊的報告，但他們仍在密切關注北韓的動向。同時，他們披露了一份報告，該報告在5月底向南韓國會提交，指出北韓內部嚴重犯罪案件的數量已經增加了大約3倍，其中包括物資搶奪和投擲自製炸彈等組織性大規模犯罪活動。