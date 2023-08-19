近日，中國重慶一名22歲女子小玲與同事一起搭乘計程車時，因車輛行駛過快、路面坑窪顛簸，導致她胸椎、腰椎骨折。小玲出院後將叫車平台告上法庭，但平台認為小玲只是同乘旅客，與她並無運輸合約；然而根據法規表示，小玲作為同乘旅客仍享有相關權利。最終法院判決平台需承擔全部賠償責任，約人民幣23萬4千元（約台幣102萬）。

小玲的律師受訪時提及她的狀況。（圖／翻攝自微博荔枝新聞）

當天上午8點，小玲如往常一般等2位同事叫車前往公司，平時他們都是輪流叫車，當天則是王某負責。途中，司機張先生駕駛速度相當快，據小玲的原告律師表示，「事發路段具有兩個波浪型的道路，因事發時車輛經過速度較快，導致車子有強烈顛簸的情況，具當事人描述她感覺自己已經飛起來了」，當時小玲坐在右後方靠窗位置上，推測可能因座位問題，導致她傷勢嚴重。車子開到目的地時，司機發現她無法下車，當即報了警並送往醫院。經過醫生診斷，小玲胸椎、腰椎多處骨折，需馬上住院治療，司機也支付了醫藥費。

之後小玲將平台告上法庭請求賠償，平台卻以她當時乘車時未繫安全帶，且叫車的是她的朋友，小玲不是合約簽屬者等理由不想承擔責任，但根據法規，小玲屬於規定中的經承運人許可搭乘的無票旅客範圍，另外公司負有舉證之責任，在無法提供車內監視錄影的情況下，無法判定小玲到底有沒有繫安全帶，故此點不成立。

最後經法院判定，叫車平台應承擔全部賠償，共人民幣23萬4千餘元。南京市江寧經濟技術開發區人民法院法官曹鐘允也呼籲廣大司機，在駕駛的過程中，除遵守交通規則外，也要給予乘客安全舒適的環境，並直言「同時對叫車平台也是一個警醒，平時要加強對駕駛的培訓與監督」。

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