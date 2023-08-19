為什麼有錢人才知道……？為什麼有錢人都喜歡……？諸如此類的「有錢人想的和你不一樣」文章俯拾皆是，與此同時，國內理財專家曾重話警告，時下年輕人窮得只剩下「小確幸」：「每天一杯拿鐵咖啡、手拿最新iPhone手機『假裝有錢』，其實只能爽一時……」，精闢又有些不帶情面的分析，直指「假裝有錢」儼然已為時下年輕人常犯通病，而富豪們之所以有錢、總是愈來愈有錢，細數他們的致富之道，其實是有跡可循的。

有錢人才知道的「精準閒聊」，靠著聊天愈聊愈有錢

你知道財富竟然是靠著「聊天」聊出來的，而且是有錢人才知道的3分鐘「精準閒聊法」。是的，你沒看錯，只要3分鐘，一般來說，有錢人對於閒聊不會太過堅持，如果3分鐘能找到共通點，就是已經拉近距離了，此時他們會結束閒聊，因為彼此已留下有記憶點的第一印象，這樣就夠了。

有錢人善於閒聊迅速累積個人財富，與一般人的閒聊不同，他們懂得適可而止、見好就收，聊著聊著、財富也跟著來了。你知道有錢人怎麼與人閒聊？樂在閒聊有什麼好處？還有如何打磨一個閒聊老梗？以下小編引用《有錢人才知道的精準閒聊》一書提出的有錢人才知道的精準閒聊5重點：

重點1、有錢人不勉強與合不來的人相處，雖然很會閒聊，但也不是和誰都能相談甚歡，「勉強配合對方的閒聊，自己是無法開心的。」

重點2、有錢人來者不拒、去者不追，不會拒絕主動接近自己的人，「與享受閒聊的人保持良好關係，絕對是商場上成功的捷徑。」

重點3、利用閒聊找尋共通點，是有錢人致富的秘訣；不過，有錢人不是凡事隨緣，而是自己嘗試結緣，在閒聊過程中努力尋找共通點。

重點4、有錢人不只自己享受閒聊，也會留意對方是否也樂在其中，他們傾聽對方卻不刻意迎合，而是用心與對方痛快的聊一場。

重點5、有錢人深諳閒聊不是辯論的道理，當對方否定自己時，馬上改聊別的話題，以免以後再想要拉近距離就難上加難了。

有錢人都喜歡「早起」：早晨與金錢的共通點

有錢人除了靠著閒聊愈聊愈有錢外，窮人與有錢人之間還有一個最大的差別，就是大部分的有錢人都有早起的習慣，而這個習慣也讓有錢人與財富有著密不可分的關係。

在《有錢人的煉金方「晨」式：把握起床後的黃金1小時，讓財富翻倍！》一書中，作者指出，有錢人的一天，總是比你早開始，「請記住：早晨充滿了魔法，它是你培養致富心態，將你的夢想、熱情及才華轉變成百萬富翁的地方；早晨，是這一切的開始。」

至於如果無法早起該怎麼辦？該書作者強調，無法早起這個問題不在於早起這個當下，而是在於一天當中的其他時間，也就是如果你不滿意你的生活，你就沒有理由精神奕奕地跳下床，甚至會認為根本沒有理由起床……，而這也成為許多人無法早起的主要原因。

再從另一個角度來看，許多人往往認為：「我要先改變我的生活，然後我才會想要早起。」又或者，「等我有錢時，我會改變我的習慣。」對此，該書作者直言：「我可以信心十足地告訴你，它的因果關係正是相反，你不能靠改變生活來成為早起的人，你要利用每一個早晨來改變你的生活。」