位於南投的日月潭雲品溫泉酒店，啟動開幕15年來最大幅的改裝，為何它要投入上億元，特別優化54間客房的體驗？

高度有一樓半的巨型生態缸，缸內吊掛來自東南亞的萬年珊瑚礁，表面布滿多種苔蘚；另一頭的生態缸，裡面則種植南投原生、瀕危的十九種秋海棠。這是雲朗觀光集團旗下，有15年歷史的日月潭雲品溫泉酒店，改裝後推出的新裝置藝術「石倚煙」與「花染木」。

「我做的Business（生意）得符合三件事：必須對社會地球好、照顧員工，還要給投資者成績單。」站在巨型生態缸前，雲朗執行長張安平牽著妻子、雲朗董事長辜懷如，用鏗鏘有力的語氣在重新開幕記者會上，宣示集團推動生態永續的決心。

這是張安平夫妻，在疫情後罕見以雲朗大家長身分，一同出席飯店活動。同行的還有他們的次女張倚竹，不難看出他們對該酒店重新裝修後的重視與期待。

萬元房價戰區 國際品牌搶進

長年關注永續議題的張安平沒說出口的是，這個投入上億元，花費近半年的改裝工程，除了期盼讓旅客進一步認識生物多樣性，也是為了讓雲品在競爭激烈的日月潭頂級飯店戰區中，走出一片新藍海。

攤開交通部觀光局統計數據，2022年，日月潭周邊觀光旅館平均房價1.5萬元，是全國平均房價的3.6倍，也是全台唯一平均房價突破5位數的區域。而雲品去年營收更高達10億元，居日月潭風景區飯店之冠。

只是，隨著力麗觀光集團引進的國際品牌——日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，在今年8月試營運，該品牌在全球擁有9千萬名會員的優勢，房價很可能瞄準1萬元左右的中價位市場。而目前暫停營業的日月行館，也確定交由漢來大飯店接手經營，未來也將主打高端旅遊，形成與涵碧樓、雲品三雄爭霸的局面。

然而面對國境解封，台灣人報復性出國，導致許多在疫情前收費高昂的飯店，被「打回原形」，雲品若想維持住房與營收水準，勢必得提升競爭力。

於是，今年3月，雲品啟動15年來首次大型改裝計畫，除了在大廳新增兩座巨型生態缸的裝置藝術外，辜懷如更一手設計規畫出全新的行政酒廊，以義大利托斯卡尼的溫室花園風格為藍圖，入口處還有來自歐洲的海神波賽頓活水噴泉。

在這個空間裡，54間指定房型的旅客，不只可飽覽270度湖景，還能享受全台唯一的頂級俱樂部服務，包含全天候位上點餐服務、同步品嘗雲朗旗下義大利酒店的菜肴，周日更提供香檳、生蠔、魚子醬的早午餐。

明明雲品的客房數高達211間，為什麼這次的改裝重點，卻特別優化其中四分之一旅客的體驗？

引進義國資源 服務走高端化

時間回到2022年8月，雲品團隊意識到疫情後消費者的習慣有了變化，旅遊預算比疫情前大幅提升。

於是，雲品思考若能推動集團旗下飯店高端化，就有機會在這波報復性旅遊潮中勝出。「消費者已經在變化了，所以我們要集中火力，做出一個對的市場區隔。」雲品國際總經理丁原偉接受《今周刊》訪問時，一語道破這次改裝計畫的關鍵。

「沒有有特色的行政酒廊，我們很難在頂級飯店中生存。」丁原偉不諱言，行政酒廊對雲品而言，是高端化的關鍵，而這54間頂級客房，就像是「飯店中的新飯店」，專門服務金字塔客群中，最頂級的一群消費者。