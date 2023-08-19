美國最神秘的富豪安舒茲（Philip Anschutz）財力相當雄厚，淨資產至少107億美元（約新台幣3420億）雖非白手起家，但安舒茲將父親手上的石油、鐵路事業發揚光大，還把企業版圖擴張至房地產、新聞、娛樂及運動事業，旗下安舒茲娛樂集團（AEG）就是全球知名Coachella音樂節的主辦單位。

安舒茲家族背景相當顯赫，祖父是一個德國人，從俄羅斯遷至美國堪薩斯發展，並在Russell地區創辦農民銀行，安舒茲的父親起初在美國各地投資牧場，而後投入石油鑽探產業，交棒到安舒茲手上，靠著優異的投資眼光與執行力，建立屬於安舒茲家族的金錢帝國。

Business insider報導，安舒茲1979年在懷俄明州和猶他州邊境發現一處油田，三年後將其中一半以15億美元的規模賣給美孚，並在1980年代收購里奧格蘭德鐵路與南太平洋鐵路，隨後又在1995年以14億美元的價格出售，但保留鋪設光纖電纜提供電信服務的權利。

進入娛樂業之前，安舒茲透過鐵路與石油事業賺錢，隨後將投資擴大至電信、娛樂及運動領域，安舒茲是美國足球協會與職業足球大聯盟的聯合創辦人，擁有多支職業運動隊伍，曾經持有27%洛杉磯湖人的股權。

此外，安舒茲還擁有全球多個大型場館的股權與音樂節品牌，並投資多部電影，成為能夠撼動好萊塢的媒體大亨，經濟學家Jack Kyser就曾形容，安舒茲有點像綠野仙蹤，是在幕後帷幕的人，沒有人能夠看到他，但他卻對洛杉磯有著巨大的影響。

83歲的安舒茲相當低調，透過記者會公開見面的機會屈指可數，從1980年開始至2015年完全沒有受訪過，在此之前只有接受過三次訪問，且2015年公開現身還是為了慶祝美國職業足球大聯盟成立20周年。