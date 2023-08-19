蘋果新機iPhone 15將在9月中旬亮相，不少果粉打算以舊機換新機的方式來入手，美國二手交易平台SellCell提醒，賣掉舊機的最佳時機是8月19日至26日，若錯過這8天的話，價格最多將損失65% 。

SellCell最新報告顯示，二手iPhone的平均價格為215美元（約台幣），最受歡迎前5款機型為iPhone 11、iPhone 12、iPhone XR、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11 Pro Max。

2021年與2022年iPhone舊換新機行情數據顯示，新機上市後，前一代或二代舊機最高損失65%價值，如果要換手機的話，建議新機型發表前28天是拋售二手機最佳時間，推估在8月19 日至26日。

SellCell也提醒，iOS17升級不適用於iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X，打算舊換新的果粉，脫手iPhone 8系列或iPhone X動作要快，因為一旦新的 iOS 17推出，這些手機就會過時。