高雄市17日清晨降下了大雷雨，導致市區大淹水，台北市前副市長黃珊珊指出，高雄的前瞻預算拿的最多，災情卻頻傳，引來高雄市長陳其邁回擊，其他城市的雨水下水道防洪頻率不如北市，「希望大家將心比心」。相關新聞經轉發後引發網友熱議，有人更批「陳建仁是怎麼說南投的？雙標程度真是可恥至極」、「還好意思講不如台北？」

黃珊珊17日在臉書發文直言，她真心為高雄居民感到不值，因為民進黨執政的高雄市政府獲得了最多的前瞻預算 ，但市民享受到的生活品質，卻是跟金額數目天差地遠。她質疑，南部鄉親近年飽受水患所苦，基礎建設更是問題重重，卻不曾受到大眾媒體重視。「彷彿任何陣營只要監督高雄市政府，就是被民進黨帶風向說是要跟高雄人為敵，這是正常的民主政治應該出現的現象嗎？」

對此，陳其邁昨（18）日被問到此事時回應，台北市的防洪頻率是高標準規劃，但台北以外的縣市規格無法相比，他強調，高雄市府會努力解決積淹水問題，希望大家將心比心，了解地方的努力。

相關新聞經轉傳至入口網站《Yahoo》後，網友們表示「藍營縣市淹水就拼命酸，綠營縣市淹水就要大家將心比心，會不會太雙標了」、「以前馬英九給高雄那麼多錢，還好意思講不如台北」、「陳建仁是怎麼說南投的？雙標程度真是可恥至極」、「還不下架民進黨嗎」。