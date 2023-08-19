台南1名顏姓男子去年5月與交往半年的女友因個性不合而分手，7月竟以交往時所拍的性愛影片要脅，要求發生性關係，前女友因怕影片外流而同意，完事後前女友要求刪除影片，顏男刪除後竟表示他還有備份，當場恐嚇要她2周後再來一次，前女友隔天報案，事後顏男被依犯強制性交罪，判刑3年10月。可上訴。又犯恐嚇危害安全罪，判7月。合併應執行4年4月。恐嚇危害安全部分，不得上訴。

判決書指出，顏男與女朋友交往6個月，雙方於2022年5月底因個性不合而分手。顏男與女友交往期間，2人曾一起拍攝性愛影片及裸照。詎顏男不甘分手，竟基於強制性交之犯意，於7月3日下午3時許至5時許之間，與前女友約在咖啡店見面時，要求與其性交，否則將性愛影片及裸照，在網路上散播，以此恐嚇前女友使其心生畏懼，遂應顏男要求，於晚間7時餘許，汽車旅館內發生性關係。

顏男於強制性交行為終了後，前女友要求顏男將其持有之性愛影片及裸照刪除，詎顏男雖將所持行動電話內儲存之性交影片及裸照刪除，卻在刪除後，當場恐嚇前女友，恫嚇稱其仍持有性愛影片與裸照之備份檔案，並要求前女友2週後再與其性交，否則亦即以私密影片等外流之事恐嚇。前女友隔日向警方報案，警方扣得有性愛影片及裸照之手機2支。

法官審酌，被告因感情糾紛，不思理性處理，竟未克制己身情慾，而以危害名譽的恐嚇手段，對前女友為強制性交既遂，又被告於強制性交得逞後，另以恐嚇危害名譽的方式，企圖故技重施，造成甲女心理懼怖，產生負面影響，考量被告從事科技業犯後坦承犯行，但未與告訴人和解，依犯強制性交罪，判刑3年10月。可上訴。又犯恐嚇危害安全罪，判7月。合併應執行4年4月。恐嚇危害安全部分，不得上訴。