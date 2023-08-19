踏入職場，總是會碰到各種奇葩同事。就有一名女網友表示，自己公司有個同事，每次訂午餐都沒跟過，便當來了之後卻都會說「可以吃一口嗎」，搞得大家都很不高興，甚至有次她答應之後，主菜直接消失，只剩下配菜。

女網友在Dcard發文「同事很愛吃一口」，她表示自己到任3年，總是有個奇葩同事，每次大家揪人訂餐、飲料時都會拒絕，從來沒有跟過，但餐點來了之後，就會在旁邊說「看起來好好吃哦」、「可以吃一口嗎」。

原PO回想當年任職滿一年訂餐情形，當時辦公室揪的是港式煲仔飯，她連餐盒都還沒打開，奇葩同事就靠過來說「看起來好好吃」，由於當下她還不知道對方為人，主動開口「妳要吃一口嗎」，沒想到主菜就瞬間消失，只剩下荷包蛋與花椰菜。之後別人泡泡麵吃，奇葩同事也是湊過去：「湯會不會喝不完，我可以幫忙喝」。

原PO說搞得現在大家連吃個糖果都戰戰兢兢，甚至要等到奇葩同事去上廁所時趕快塞嘴巴，至今回想起來還是哭笑不得，「到底為何會有這種人」。

網友看完也紛紛留言：「就是貪小便宜的討厭鬼啊」、「妳脾氣真好，我主菜被夾走一定跟她翻臉」、「以前班上也有這種女生，中午完全不用買飯，都吃一輪大家的便當」、「你們公司人都太好了吧，入職的條件是脾氣好嗎」、「超討厭這種人，跟整天說借一張衛生紙或借一根菸一樣沒品」、「我也愛吃一口，但我都會拿自己的菜去交換」，還有人分享自己老公的辦法：「老公以前公司也有這種人，所以他買完午餐都趕快吐滿口水，其他同事都跟著效仿」。