根據《TPOC台灣議題研究中心》蒐集網路數據分析結果顯示，民進黨最近10天的網路負面聲量逼近20萬則，其中關於賴品妤、賴勁麟、雲豹能源的負面聲量就佔超過4.1萬則，佔比高達21％。（中時資料照／杜宜諳攝）

國民黨總統參選人侯友宜主張在安全無虞下重啟核四，民進黨立委賴品妤痛斥「重啟個屁」，賴品妤後來被爆父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，並掛名18家綠能公司負責人，賴品妤回應，她父親在雲豹能源公司持股不到1％。根據《TPOC台灣議題研究中心》蒐集網路數據分析結果顯示，民進黨最近10天的網路負面聲量逼近20萬則，其中關於賴品妤、賴勁麟、雲豹能源的負面聲量就佔超過4.1萬則，佔比高達21％；顯示「雲豹小公主」賴品妤，在爭議中成為民進黨的「豬隊友」，讓民進黨也跟著被批評。

民進黨總統參選人賴清德民調雖長期領先，近日更有「台灣民意基金會」調查顯示，高達56%的民眾看好賴會當選2024總統，但實際上是否真情勢看好？《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集近180天內賴品妤的網路聲量輿情數據，結果發現，在「雲豹小公主」爭議發酵後，賴品妤單日聲量高峰一度來到超過2.4萬則，接連8天，每天的聲量總數幾乎都超過萬則。

藍營則質疑，賴品妤的父親擔任雲豹能源與旗下近20間公司董座，牽扯出民進黨派系新潮流透過政策大賺綠電財的爭議，加上又被翻出雲豹政治獻金以捐民進黨為主。讓民眾驚覺，民進黨如何透過政策讓特定產業獲利，宛若將國家的錢搬到民間企業口袋，在選舉時再「投桃報李」。網路數據分析結果顯示，民進黨最近10天的網路負面聲量逼近20萬則，其中關於賴品妤、賴勁麟、雲豹能源的負面聲量就佔超過4.1萬則，佔比高達21％。「雲豹小公主」賴品妤似乎成為民進黨的「豬隊友」，讓民進黨也跟著被批評。