名字對於人的第一印象與觀感有很大的影響，該怎麼取名、名字有什麼意義都非常重要。今年中國浙江杭州一女子因本名怕遭人誤會「重男輕女」，故前去改名，「父母已經盡了自己最大的努力給我和弟弟提供很好的生活了」，盼之後不會再有人誤會家中父母重男輕女，也不會有人過問自己家庭隱私的問題。

今年年初，浙江杭州一名錢姓女網友透過中國《山海視頻》分享，當年她出生在浙江農村，父母都沒怎麼讀過書、也不曉得要取甚麼名字，僅簡單認為有個名字就可以了，因此讓隔壁奶奶幫忙取名，「錢召弟」這個名字就這樣跟著她20年。「我弟弟名字也取得很隨意」，錢女坦言，「那個時候家裡太窮了，父母連溫飽都顧不上了，就很難提這種精神層面的東西了」。

至於為什麼要改名，她分享最重要的原因，「我希望以後認識新的人的時候，他們能認識我自己，而不是下是去揣測我的父母是一個怎樣的人，我們家是怎麼樣的人」，錢女說，「不用去回答你是不是有個弟弟，你父母是不是重男輕女這樣很隱私的話題了」，認為父母已經盡了最大的努力給她和弟弟提供很好的生活，不存在重男輕女的問題。改名這件事也給了她很大的壓力，「我有一種難以克服的不適應感」。

此影片一出，引發網友熱烈討論，部分網友站在錢女角度，「改名的原因很暖心」、「小姐姐加油」，也有人持反面意見，「不重男輕女還起了這麽個名字真是難以理解」、「本來就重男輕女還揣測什麽」。

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