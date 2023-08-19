好事來臨之前，總會出現奇特的預兆。美國加州洛杉磯一名婦女，日前莫名手癢持續1週，結果她去超商買刮刮樂，居然中了100萬美金（約新台幣3193萬元），讓她及家人又驚又喜。

綜合外媒報導，具有移民身分的佩納洛薩（Elena Penaloza）莫名手癢持續1週，由於認為這是好事發生的徵兆，因此並未就醫，之後她去洛杉磯以東約20英里（約32公里）的超商買刮刮樂，果真中了100萬美金（約新台幣3193萬元）大獎。

「你知道那種迷信嗎？當你手癢，就意味著會得到錢？她說她在中獎前1週就有這種感覺。」女兒阿麗亞娜（Ariana）透露，佩納洛薩此次的中獎經歷非常奇幻，直到她們隔天回到超商兌獎，才知一切不是作夢。

加州彩票局表示，只要每花1美金（約新台幣31元）買1張彩票，便會回饋95美分（約新台幣3元）給當地公立學校和大學。後來母女倆返家途中，阿麗亞娜更是興奮得叫出聲，透露佩納洛薩中獎之後最想買房，「她來美國肯定是為了讓孩子，能有機會接受良好的教育，也很高興能够以此幫助就學的孩子。」

更多 CTWANT 報導