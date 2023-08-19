荷蘭一名22歲空服員分享，飯店房間易被隱藏式攝影機偷拍的8個區域，包括浴室鏡子、蓮蓬頭與浴缸出水孔、窗簾後方和周圍、火災警報器邊緣處，提醒民眾務必及時留意，以免個人隱私遭到不法分子曝光。

根據《太陽報》報導，曾於英國途易航空（TUI Airways）、荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）任職的22歲空服員斯圖洛絲（Esther Sturrus），在個人的TikTok上傳一段影片，提醒一旦入住飯店，應先檢查浴室鏡子有無被裝隱藏式攝影機。可見她用手按壓玻璃，確認沒有出現異狀，隨後走到玄關附近，開啟手機手電筒照射淋浴設備、火災警報器邊緣處。

接著斯圖洛絲走進房間，大致檢查環境，包括抽屜、電視下方、窗簾後方和周圍。她還分享，自己平時也會留意房間自帶的鬧鐘或電子時鐘、燈具、空調控溫面板，同時提醒民眾務必及時留意上述裝置，以免個人隱私遭到不法分子曝光。

之後隨著此段影片曝光，不少網友相繼表示「我的堂兄弟的空服員朋友，曾在床下發現一具屍體」、「我看完立刻去檢查自己用了5年的浴室鏡子」、「通風口也要記得檢查」、「把燈關掉，打開手電筒對準時鐘就能看到小型攝影機了」、「我也會這樣！還有其他不應該在房間的東西也該檢查，出外旅行永遠不要放鬆警惕」。

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