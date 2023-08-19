尼加拉瓜6月在中美洲議會提案「排台納中」，美國國會共和黨外交領袖今天發布聯合聲明，指此舉是對中美洲議會成立宗旨的嘲弄，將對整個區域造成負面衝擊。

美國聯邦參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）今天發布聯合聲明，對尼加拉瓜近期在中美洲議會（PARLACEN）提出排台納中的提案，表達嚴重關切。

中美洲議會1991年成立，為區域性議會組織，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加6國，另有8個觀察員，包括1999年加入成為永久觀察員的台灣。

宏都拉斯網路媒體「數位進程」（PROCESO DIGITAL）上個月報導，尼加拉瓜籍議員6月23日在中美洲議會提案撤銷台灣立法院的觀察員身分，改推中國全國人大取代。

報導引述提案指出，中美洲議會會員國多明尼加、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜與巴拿馬5國均承認中華人民共和國為中國唯一代表。瓜地馬拉是僅存仍與台灣維持邦交的成員國。

根據報導，提案已送交中美洲議會外交委員會討論，預計8月開議後，將由120名全體議員表決。

里契與麥考爾指出，台灣的參與對中美洲議會達成區域民主治理、和平與整合的目標做出貢獻；相較之下，「中共的出現將是對中美洲議會成立宗旨，以及其會員國人民對民主渴望的嘲弄」。

兩人呼籲致力於民主發展的中美洲議會會員國，應思考納入中國會對中美洲造成的負面衝擊。（編輯：徐睿承）1120819