跡象顯示利率可能有較長時間維持在高點，投資人轉買更具「吸引力」公債，美股今天大多持平。

道瓊工業指數終場上漲25.83點，或0.07%，收在34500.66點。

標準普爾500指數下跌0.65點，或0.01%，收在4369.71點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌26.15點，或0.20%，收在13290.78點。

費城半導體指數上漲16.383點，或0.48%，收在3462.736點。（譯者：徐睿承）1120819