「我覺得人生就這麼一次，我不想做會讓我自己後悔的事情，然後這後悔的決定權還在我手上。」

小薰一直以來都對自己沒自信，因為拍戲讓她慢慢建立信心，直到兩年前拿了金鐘獎女配角獎，那個認同感彌足珍貴，在宣布得獎的當下，小薰正在調整她腳上那雙超高的高跟鞋，只覺得腳好痠……叫了她的名字，她邊走上台邊從「我該怎麼辦？」、感動慢慢浮出來。

那個時候小薰其實沒想到會拿獎，因為入圍演員每個都很強，加上入圍的《大債時代》幾乎三分之二的戲都在哭，「我其實一直在等，可是我又不想拿獎，我是很矛盾的人，每一次我入圍的時候總會有另一個我說『妳要拿、妳要拿』，可是總會有另一個人說『不要啦，講話結結巴巴，上台妳也不會講話，幹嘛拿獎？』反正妳有入圍就好。」直到上了台、舉起了獎座，小薰確認自己對演戲是熱愛的。

（圖／許方正攝）

從台下走上台拿獎的路，小薰走了十年，然後幾乎沒什麼漂亮過，這點連她自己都認同，醜、胖、鬼、哭、邋遢……有種哪邊有洞就自己往那邊跳的感覺，自己都說了「我覺得人生當中沒有漂亮這件事耶」，忙著過生活的人不會察覺到自己漂不漂亮，小薰想演的是「生活」而不是「人設」，所以在電影《哈勇家》裡面成了孩子的媽、在電視劇《亞洲怪談2：送煞》只是客串，卻得花四小時化成淒厲女鬼(然後還沒變鬼的時候也是一直哭) 。

「我從我真的拍戲以來，然後一直到我還沒有接這一些比較困難角色，在這當中其實也演過了什麼白富美啊、一些什麼公主的戲，可是我發現那個戲會消耗掉我對演戲的熱情，我不知道是為什麼，然後覺得，天啊，為什麼我跟這個人講話、我們沒有什麼事情，可是我卻要因為這個詞而哭，然後問別人原因，他們說『反正不要問，就哭就對了』這個人喜怒哀樂，妳背後總要有個原因吧？『沒有沒有沒有，妳就哭就對了』反正妳就哭……我慢慢會覺得演員這條路我是選對的嗎？」

（圖／許方正攝）

直到拍了電影《寒單》，跳脫了之前常走的戲路，很紮實地進去角色，隨之而來的好評、然後陸續有悲苦、苦情、各種戲路的劇本紛紛上門，「發現我喜歡，這才是我一直在追求演員的這個路，應該是說我某方面是有一種自我虐待吧，我喜歡把自己逼到最邊緣、或是最牆角，然後妳才可以知道自己的能力是在哪裡，我覺得人就是這樣，妳沒有破碎的生命，妳不會發出馨香味。」

「美女跟女強人的背後都是用自信心去包裝的，她一定會有她很脆弱、跟很真實的那個樣子，我反而會很喜歡這個人真實的樣貌，而不是被包裝出來的樣子，我比較怪啦，最原始的樣貌反而是最吸引到我的。」化了妝，變成另一個人(或是鬼)的樣子，體驗跟自己完全不同的人生，挺好玩的。

（圖／許方正攝）

小薰回憶曾經有一部電影定裝時要她只穿上小可愛上衣跟超短下身，換衣服時只覺得「怎麼布料越來越少？這是對的嗎？」導演告訴她：「如果這個最底線的關卡都沒辦法過的話，那我們就換人演。」應該是小薰拍戲至今遇過最大的關卡，衣服布料真的太少，少到小薰事後還拜託對方把定裝時拍的照片刪掉，最後電影有拍嗎？還是拍了，但衣服尺度沒有那麼大。

「導演只是要讓我去嘗試，如果我連那麼低的底線都沒辦法做到的話，那他真的要選我嗎？他在跟我玩一個心理遊戲吧，我覺得人生好玩的就是妳的理智告訴妳說你不要做這樣的事情，妳身材沒那麼好、妳這樣去拍不好看，但是我的感性又和我說『人生就這麼一次，你不去試試看你怎麼知道妳會變成什麼樣子？』當我口頭上說『好，我演』，可是事後一轉頭，我想說我剛剛在幹嘛？我為什麼要接演？我瘋了嗎？我很常有時候會跟自己撞牆。」

小薰說服自己的點很簡單，「人生就這麼一次」，即使對自己的身材很自卑，那個太裸露的關卡跨不過去，不能不帶自信去有自信地拍戲……跟自己打了一架後，還是去試了，至少鼓起勇氣試了，可能機會就這麼一次。

「妳是很認真的對自己的裡外一直都是沒有自信的嗎？」

「對。」

（圖／許方正攝）

小薰 黃瀞怡

生日：2月27日

2013年憑《我租了一個情人》入圍第48屆金鐘獎戲劇節目女配角獎

2016年憑《只要我長大》獲得第18屆台北電影獎最佳新演員獎

2020年憑《無塵之地》獲得第42屆金穗獎最佳女演員

2021年憑《大債時代》獲得第56屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎

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