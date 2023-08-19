美國貿易代表署（USTR）今天表示，美台雙方近日在華府針對台美21世紀貿易倡議展開協商，針對農業、勞動與環境三大議題文本交換意見。駐美代表蕭美琴表示，樂見談判進行順利。

USTR今天傍晚發布新聞稿指出，美台自14至18日在華府針對美台21世紀貿易談判進行面對面會談。美方由助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）負責主談，成員包括美國其他政府機構代表。

USTR表示，這次談判雙方就農業、勞工與環境等擬議文本交換意見，對話富有成效。雙方將在未來數月持續進行討論，已達成共識。

蕭美琴表示，樂見談判進行順利，感謝雙方談判代表團隊的辛勞。

經過一年協商談判，美台6月1日透過美國在台協會（AIT）與駐美代表處，於華府簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。

行政院政務委員鄧振中當時向媒體表示，美台下一階段談判可能鎖定勞工、環保與農業3大議題，但還需再跟美方協商。

鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）8月3日進行視訊會談。鄧振中會前告訴中央社，這屬例行性會議，雙方將交換彼此進度，包含討論台美21世紀貿易倡議第二階段談判事宜。鄧振中指出，台灣已有周全準備，展開談判時間地點尚未確定，但希望「越快越好」。（編輯：徐睿承）1120819