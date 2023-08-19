洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）成為退役籃球巨星麥可喬丹（Michael Jordan）的品牌代言人了，本周末在網路宣布賈吉加入Nike喬丹品牌的旗下。麥可喬丹1994年曾在白襪小聯盟2A男爵打了127場比賽，他雖是小聯盟球員卻比任何大聯盟球星都出名，喬丹於1999年簽下他品牌的首位棒球明星，即是前洋基隊長吉特（Derek Jeter）。

賈吉今年春訓開始穿喬丹鞋上陣，這在大聯盟很罕見，現役球員僅有5人屬於喬丹品牌，另外還有教士馬恰多（Manny Machado）、道奇貝茲（Mookie Betts）、藍鳥小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）、馬林魚奇松（ Jazz Chisholm Jr.）。去年退役的賽揚獎左投普萊斯（David Price）也是喬丹品牌代言人。

貝茲去年對大聯盟官網記者說，加入喬丹品牌是他努力的目標之一，他那時還是紅襪菜鳥（2015年），普萊斯2016年轉隊紅襪，他告訴貝茲「喬丹品牌只收菁英運動員」。受到激勵的貝茲該季打出MVP等級的身手，首度入選明星賽、獲選金手套、銀棒獎，如願以償進入喬丹品牌。當時身為NBA黃蜂老闆的喬丹還親自請貝茲去看黃蜂隊比賽，將他視為棒球領域的頭號代言人。

賈吉本人也喜歡打籃球，高中時期是校隊中鋒，場均18.2分是隊上得分王，他也是極少數身高超過喬丹的棒球員（賈吉201公分，喬丹198公分）。