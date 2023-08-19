皮膚組織突然異常腫大，當心並非為尋常的粉刺或痘痘，而是更為棘手的「粉瘤」！衛生福利部雙和醫院皮膚科醫師翁子玉接受專訪指出，粉瘤為一種「良性腫瘤」，因其特殊結構「囊袋」容易堆積角質代謝物，比起粉刺或痘痘在治療上更為複雜；逕自亂擠還可能有細菌感染的風險。

又名表皮囊腫的粉瘤，在外觀上與粉刺或痘痘有何差異？翁子玉醫師說明，一般而言，肇因於外傷、毛囊阻塞等因素，皮膚真皮層會堆積角質，使真皮層或皮下脂肪形成「囊袋」，若角質層持續堆積，粉瘤突起的體積可達10公分左右；而痘痘或粉刺並無囊袋結構，大小不如粉瘤明顯。

另外，粉刺與痘痘容易生長於面部，粉瘤則好發於皮膚面積較廣、較大之處，足以讓角質不斷往下堆積，如背部、臀部、頸部、胸部，甚至四肢、手腳掌或生殖器等部位；粉刺於痘痘則好發於面部。粉刺與痘痘的分泌物，擠出時會呈現白色顆粒狀；粉瘤則有著如起司膏狀般的分泌物。若強行硬擠，瞬間的壓力差可能會導致「火山爆發」，內容物也滲入皮膚組織中，造成感染或發炎。

●夏天毛囊阻塞惹粉瘤上身？ 醫曝囊腫形成2大原因

翁子玉醫師表示，粉瘤的形成原因，其一可能為外力撞擊、刺穿傷害或任何挫傷導致，使表皮細胞滲透至皮膚深層，逐漸增生而形成粉瘤；其二則是皮膚組織反覆摩擦、患部悶熱導致毛囊阻塞、發炎，導致角質堆積成球狀物。鼠蹊部或腋下等容易流汗或反覆摩擦的部位，往往也是粉瘤好發之所在。

至於夏天是否為粉瘤的好發季節？翁子玉醫師澄清，台灣夏季溼熱多雨，原本容易被忽略的粉瘤，容易因流汗、反覆摩擦變得更有「存在感」，甚至引起發炎或感染的風險，因無法忍受疼痛而求診的患者自然增加。如果沒有好好治療或逕自亂擠，甚至可能導致蜂窩性組織炎，使傷口腫脹、化膿並持續惡化。

●粉瘤如同皮膚「違章建築」 連「囊腫」一同摘除才有機會根治

「粉瘤如果長在較為私密的部位如鼠蹊部，持續發炎可能會引起劇烈疼痛，甚至還會影響走路時的姿勢！」翁子玉醫師強調，粉瘤如同皮膚組織上的「違章建築」，唯有透過外科手術將其地基（皮下角質）與結構（囊腫）「連根拔除」，才有完全根治的機會，光是塗抹藥膏對消除粉瘤而言難有幫助。

一般而言，在進行外科手術切除前，會先針對粉瘤發炎的病灶進行局部的消炎針治療，並給予抗生素改善患部發炎的狀況。若傷口發炎情況穩定，再以患部位置、嚴重程度考量不同的手術種類。翁子玉醫師說明，常見的做法是麻醉後將囊袋切除並縫合；會在意疤痕者則可考慮微創手術，傷口較小也不易留疤。

至於粉瘤長在較為鬆軟的組織（如面部），為避免傷口外觀凹陷導致外觀不理想，醫師可能會選擇採取「層層縫合」的手術方式，使真皮層、表皮層往中間靠攏，減少外觀凹陷。若患部體積過大、縫補困難，或在意外表是否將留疤，亦可與醫師討論採取皮瓣手術，或透過除疤凝膠、生長因子介入療程。

翁子玉醫師提醒，若發現皮膚組織上已有粉瘤形成，應盡速尋求皮膚科協助並盡速切除。粉瘤體積若越小，癒合的速度就會越快，疤痕也較不明顯；反之，粉瘤的體積過大，不僅容易反覆發炎、造成生活上的困擾，甚至引起皮膚結締組織纖維化或黑色素沉澱，讓患部外觀不甚理想，日後留下疤痕的機率也可能增加。

●抽菸、肥胖者更容易長出粉瘤？ 醫：去藥房買藥擦不會比較快好！

針對粉瘤的居家護理與照顧上，翁子玉醫師提醒民眾，當皮膚組織生長出粉瘤時，應避免以下行為，以免傷口惡化：

1. 將分泌物擠出。避免用手指將分泌物擠出，甚至透過器械將傷口切開。若無專業協助，可能導致患部嚴重發炎、引起劇烈疼痛，甚至引發蜂窩性組織炎。

2. 聽信不明偏方。例如拿經由消毒的針刺破患部等網路傳言，誤信偏方可能使患部發炎更為嚴重。

3. 逕自購買藥物。例如將粉瘤誤認為粉刺、痘痘，於是前往藥局購買相關藥物擦拭，結果發現藥物對治療粉瘤而言難以有任何作用。

4. 持續抽菸行為。香菸中的尼古丁容易使粉瘤發炎的情況反覆，傷口癒合也會受到影響。

5. 身材過於肥胖。肥胖容易使身體暴露於發炎的風險，且皮下角質堆積的空間較大，粉瘤惡化的程度也可能更為劇烈。

最後，翁子玉醫師呼籲，若皮膚出現粉瘤病灶，除了盡速就醫治療，生活上也要注意避免穿著過緊的衣物，以免患部反覆摩擦導致發炎。最重要的是，如欲避免粉瘤反覆生長、影響日常作息，最為一勞永逸的做法是透過手術將囊袋完整切除，若有特殊需求則應與皮膚科醫師充分討論。

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