女星米可白（趙亦瑄）曾是兒童台的「葡萄姐姐」，近年來跨足主持及戲劇圈表現亮眼，而她一改過去甜美保守的穿搭風格，時常在社群上曬出火辣穿搭及熱舞的短片；怎料，日前有網友在她社群貼文下嫌棄她「臉有點垮了」，對此，米可白親上火線回擊。

米可白18日在IG上曬出她穿著藍色針織洋裝的美照，可見洋裝上身為露肩挖空剪裁，緊身設計讓米可白的好身材一覽無遺，許多粉絲見狀紛紛大讚：「真好看~燦爛甜美笑容會把我的心融化~好好看」、「果然人漂亮穿什麼都好看」、「不管穿什麼都很美」。

米可白回應酸民留言。（圖／翻攝自米可白IG）

不過，當中卻有人先狠酸她「臉有一點垮了」，對此，米可白先是留言回應：「37歲是想要多美⋯我很愛我現在的狀態」，隨後在臉書發文反擊：「我雖然是電視工作者，必須維持最好的狀態 ，但我也是個平凡人～我都37歲了～是要逼死誰啊！這位先生比我媽媽還嚴格」，最後更感嘆：「人生真難，好在我很正面」。

事實上，米可白自從在網上分享較為性感的穿搭及熱舞影片後，引來部分酸民批評，而她曾正面回擊，希望大家輕鬆看待她PO的內容；此外，先前她也被網友質疑微整，她表示自己「最多就眉頭跟眼眉打個肉毒減少細紋，另外打個瘦小臉，體重58瘦到53公斤，身形就改變很多」，並稱微整形這件事沒有不好，但不要整到自己爸媽都不認得。