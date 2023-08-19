新北市土城今年4月發生51槍槍擊案件，警方深入追查發現是竹聯幫弘仁會、華山幫2幫派的派系利益引起，新北地檢昨(18日)針對華山幫犯案部分進行第一波偵結，查出華山幫成員董克輝，教唆「開槍三百萬元、打死一千萬元」指使少年殺手槍殺弘仁會中和組長「鯨魚」林京履，造成弘仁會報復，也指派少年槍手到華山幫的土城據點巨新當舖，持改造衝鋒槍囂張掃射，依組織犯罪、槍砲、教唆殺人、妨害秘密等罪嫌起訴董克輝等三人。

根據起訴書，今年3月27深夜至凌晨，弘仁會中和組成員將董克輝的兩名小弟押住，聲稱沒繳回兩百萬元詐騙款項，董克輝獲隨即帶手下開車奔赴中和組據點，亮槍救回小弟。

中和組副組長陳建銘獲知後，認為先前據點遭空氣槍射擊是華山幫所為，教唆四名少年於4月10日凌晨四時許，前往土城巨新當舖叫囂連開兩槍，還錄影上傳PO臉書示威。

董克輝為此大怒，叫人偷偷在中和組組長「鯨魚」林京履座車偷裝GPS，並答應吳姓少年「開槍三百萬元，若林京履死亡，提高至一千萬元」高額報酬，並提供槍枝，進行狙殺。

4月17日晚間6時許，吳姓少年槍手第一次行動，因沒遇到人失敗；隔日董男再交付2把手槍子彈給林姓小弟，19日凌晨，由林開車載吳姓少年前往台北市雙城街堵林京履座車，並一路連開14槍追擊到板橋，但並未成功，因此二人自行投案。

隔日上午，弘仁會派劉姓少年搭計程車至土城巨新當舖外，對當舖大門掃射51槍，林京履當天即出國逃往馬來西亞。

專案小組在5月逮回30歲董克輝等10人到案，董男後續也被依教唆殺人未遂等罪遭聲押禁見，其餘6名被告則分別諭知3至10萬不等金額交保。

檢方表示，董男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、教唆殺人未遂、無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡、勾串共犯或證人之虞，因此聲押禁見。昨日依組織犯罪、槍砲、教唆殺人、妨害秘密等罪嫌起訴董克輝等三人。