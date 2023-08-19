照片顯示，整輛賓士連人帶車慘摔入水溝。（圖 / 中時資料照）

一名張姓職業軍人（目前已退伍）於去年5月13日飲酒聚會後，竟還開白色賓士載高姓友人回家，途中卻超速50公里，闖入對向車道逆向行駛，隨即失控撞擊電線桿，並連車帶人摔入水溝，並造成高姓友人最終重傷不治。張男酒測高達0.739毫克，卻仍否認當日酒後駕駛事實；一審依酒駕致人於死罪判處4年6月。張男不服上訴二審，台中分院經審理，審酌一審量刑過重，改判3年6月，全案仍可上訴。

根據檢警調查，張男於2022年5月13日凌晨在朋友家飲酒聚會，離開時則作為代駕，開著高姓友人一輛白色賓士要將他載回彰化縣二林鎮住處。途徑二溪路時，張男疑似因酒駕後精神集中不佳，且當日下雨而又車子超速，並在限速50公里路段，超速行駛於雙黃線上，後於自然彎道時闖入對向車道逆向行駛，隨即失控撞擊對向車道的電線桿，整輛賓士連人帶車慘摔入水溝。

同乘高姓友人因劇烈撞擊力道，受有頭胸腹鈍創併出血，後經送醫搶救宣告不治死亡。警檢偵辦期間，張男否認開車，但檢方依據員警所提供密錄器等作為證據，認定張男開車事實。

彰化地院一審時，張男坦誠酒駕事實。法官後主張以刑法第59條減刑，並認為張男屬知識正常成年人，應知悉酒駕規範，且即使二人共同飲酒但也能改搭計程車，或是委請未飲酒之友人代駕，然張男卻反而飲酒駕駛，視法令為無物，漠視酒駕法令，最終釀成死亡結果，因此不予以減刑，因此依酒駕致死罪判處4年6月。

張男不服上訴，表示對於犯罪事實並無意見，但提出一審量刑過重，請求減刑或緩刑。張男也解釋，當時是因為車禍受驚、腦傷，導致無法記憶，忘記自己是駕駛，認為檢警誤會他將責任推卸死者張姓友人。

台中分院經審理，認為時並未充分評價張男前科素行、被害人也有過失程度，並審酌張男可能因案發腦部受傷，當下暫無法記憶等考量。台中分院最終審酌4年6月判處過重，最終改判3年6月。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！