李玟生前在選秀節目《中國好聲音》擔任導師，由於抗議賽制不公，引發節目組不滿報復，導致她跌坐舞台上，如今她哭訴遭羞辱的9分鐘音檔、2分鐘影片在網路瘋傳，讓網友全炸鍋，現在更傳出李玟趁節目組調整燈光時，吃一口香蕉充飢，竟被導演當場痛罵。

李玟生前在《中國好聲音》受辱消息曝光後，陸續有人出面揭露內幕，有名大陸網友直接點名當時的導演名叫柳驪，除了在李玟演唱《永不失聯的愛》時，害她因為腳傷跌坐在舞台上，拍攝李玟時，竟讓她在大屏幕上的臉變成黑白色，此外，因為錄製節目長達8小時，李玟趁著空檔吃了口香蕉止飢，竟被柳驪怒斥：「吃什麼吃，不知道剛剛在調燈光嗎」，讓受了委屈的李玟瞬間紅了眼眶。

大陸網友點名找李玟麻煩的導演名叫柳驪。（圖／天嘲槽點文學微博）

柳驪回應網友卻絲毫不見反省之意。（圖／微博）

如今有網友曬出對話截圖，只見柳驪被質問：「那你們有沒有這樣對待CoCo呢？這麼單純正義的人，真的好可惜」，沒想到柳驪竟大言不慚表示：「的確可惜，誰叫她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊」，甚至還在凌晨發文表示：「你說你的，我做我的，你以為你是誰」，雖然沒有明說所指何事，但不少網友都猜測是在回應《中國好聲音》一事，不見反省之意，引讓網友不滿砲轟。

柳驪凌晨發文絲毫懶得理會網友批評。 （圖／柳驪微博）

根據《壹蘋新聞網》報導，李玟演出摔倒時，同為導師的梁靜茹見無人前往攙扶，立即伸出援手幫忙，未料卻慘遭製作單位痛罵。