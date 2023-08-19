因拜登政府推動晶片在美生產相關計畫，台積電也在美國亞利桑那州鳳凰城建設晶圓廠。該州聯邦議員凱利（Mark Kelly）昨（18）日在臉書上披露，自己近期已來台參訪。據《中央社》報導，凱利此行有拜訪台積電總裁魏哲家，美國在台協會（AIT）也曝光了他的「超驚人經歷」。

凱利表示，他近日和「大鳳凰城經濟發展局」（Greater Phoenix Economic Council, GPEC）合作，走遍了全球多處地方，並促進台灣與亞利桑那州之間的經濟聯繫與投資。他強調，簽訂的協議將會加強大鳳凰城經濟發展局和台灣之間的合作，同時增進兩地剛起步的企業發展更多合作關係。

凱利（中下）曾是NASA的太空人。（圖取自NASA官網）

AIT昨日則在IG貼文指出，凱利曾是一名美國海軍飛行員，也曾是一名NASA太空人，一共前往國際太空站4趟，累計在太空中飛行了54天。同時凱利還是「奮進號」太空梭（Endeavour）最後一趟任務的指揮官，並於2023年5月6日榮登美國太空人名人堂（U.S. Astronaut Hall of Fame）。

除此之外，AIT在IG上還釋出一部凱利對台灣民眾自我介紹的短片，他提及，「你可能看過我當太空人時，從太空傳回來的影片，向大家問好，這次到台灣是想更認識這個地方，進一步了解這裡的貿易跟投資機會，這幾天訪台行程非常精彩，很高興能更認識台灣，也很期待再次拜訪台灣，謝謝台灣的大家盛情款待與好客大方，希望能繼續加強本就又深、又深又廣的友誼連結」。

凱利和兄弟史考特（Scott Kelly）都曾是美國國家航空暨太空總署的太空人，後於2020年選舉中贏得亞利桑那州參議員席位，從他臉書的發文可以看到，其積極協助推動拜登政府的「晶片法案」跟將半導體供應鏈遷回美國的計畫。