大陸網紅Jack的媽媽罹白血病來台治療，Jack開直播募款醫藥費，近日卻遭多名網紅踢爆是靠媽媽的病斂財。而Jack本人深夜發聲回應，點名台灣一位Lili姐痛訴「你開心了嗎？我終於變成你口中十惡不赦的人了。」引起網友討論，但多數人看完影片仍不買單，認為他通篇都沒提到募款的總金額與資金的流向。

大陸網紅Jack昨深夜在YouTube上傳最新影片，點名一位台灣的「Lili姐」，並說「我終於成為妳口中那種，身敗名裂、十惡不赦的人了，妳開心嗎？」接著又委屈地說，為此他不僅換掉了YT頻道的頭像，連IG都註銷了，因為實在不敢看。

Jack接著PO出他與Lili姐的對話截圖，聲稱兩人是在今年3月6日開始有聯繫，當時他申請台灣的台大醫院沒有成功，Lili姐主動來確認Jack媽媽的病情，然後就說三軍總醫院不需要資產和複雜的申請，只需要如實地將媽媽的資料給她即可，然後還要求他要有20萬人民幣（台幣87萬）的存款證明，因此他向朋友借錢開證明，之後立刻把錢還給朋友，當時他真的覺得遇到了人生的大救星，終於有人能救媽媽。

Jack指出，Lili姐還熱心幫忙申請居住的地方，最後他與爸媽順利抵台，媽媽也開始治療。他來台不久，Lili姐就建議他募款醫藥費，但他認為剛來台灣就這樣做很不要臉，因此婉拒了。不過，Lili姐對募款的事很堅持，後來又提了好幾次，然後又說大陸人在台灣無法開戶，因此願意出借銀行帳戶，但他擔憂Lili姐人間蒸發，再度拒絕。

Jack也說，後來他認識一些比較大咖的人物，與對方吃飯時，Lili姐竟再度提出要他跟這些人要錢，而他再度拒絕，並表示自己可以透過直播賺錢，沒想到他先是被檢舉在台灣騙財騙色，後來又被移民署的人找上，說他在台灣從事的行為，和當初說的帶媽媽來台灣治療不太一樣，好不容易把誤會解釋清楚，媽媽卻過世，之後他再沒有和Lili姐聯絡，沒多久他就被一位自稱是Lili姐閨蜜的女網友痛批「忘恩負義」，後來網路上就出現了關於他的黑料，讓他直言不意外。

Jack也解釋說，他換新的手機，是當時認識的老師給的，然後去日本旅遊則是小玉姐贊助，當時他和爸爸想去散散心，小玉姐就說旅行的機票與住宿費她會幫忙出，這才讓日本之旅成功實現。

影片吸引了4.2萬人朝聖，但多數人看完都不買單，認為他通篇說的話沒有重點，該解釋清楚的募款總金額、募款費用的流向等等，全部沒有講清楚。