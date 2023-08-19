大陸商務部新聞發言人日前公布對台貿易壁壘調查進度，未來將根據相關規定中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠，引起各界討論，國民黨2024立委參選人羅智強也狂酸「感謝民進黨，我們可以實現經濟自主，不用再接受大陸的讓利了」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，2010年6月時，兩岸在「九二共識」的基礎上簽署《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），但民進黨上台後不只未解除對大陸的歧視性貿易限制，還持續變本加厲，經調查後認定台灣採取貿易限制的措施，不符合推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，將依相關規定採取應對措施。

我經濟部則強調，台灣並未違反WTO規範，且也有展現善意，迄今為止共開放、准許9983項大陸農、工產品進口，而大陸在2005年訂定貿易壁壘調查規則後，多年來都未曾對台灣進行調查，反嗆大陸近日的動作完全是基於政治動機。

對此，羅智強昨（18）日在臉書透露，他已經幫民進黨寫好新聞稿了，標題分別是「誰怕誰！ECFA糖衣毒藥，不要也罷」、「我大民進黨的廢ECFA政見，終於要實現了」，並狂酸「感謝民進黨，我們可以實現經濟自主，不用再接受大陸的讓利了」。

網友們也在該文留言轟爆民進黨，說「台灣被民進黨害慘了」、「勇敢的台灣人不怕，就算大陸禁止進口台灣商品也不怕，哈哈」、「最愛酸言酸語的建仁院長，快出來寒扣啊」、「有太陽就可以賺錢了，要大陸讓利幹嘛」、「綠電可以養活很多人，不怕！」