YouTube動畫《山道猴子的一生》爆紅，上下2集共超過700萬次點閱，內容描述一名年輕人熱愛騎重機，儘管薪水只有37K，不惜分期也要買車、改車，甚至借錢給女友成了工具人。一名台大男網友列出山道猴子的5個錯誤理財觀念，造就窮困一生，呼籲民眾收入不高時，不要無意義的擴大消費；不要為了娛樂消費貸款；貸款不能只考慮每期還款金額；借錢給別人高機率拿不回；沒能力時別把自尊心放大。他也提到，所有資產都分好壞，「汽機車通常是屬於壞的，因為一落地就掉價。」

一名台大男在《Dcard》發文寫下「山道猴子的錯誤理財觀，造就他窮困的一生」，首先收入不高時，不要無意義的擴大消費。他表示，收入低加上身上有貸款，信用基本上不會多好，能貸款額度也不高，「先算算手上每個月的『正現金流』到底有多少，不然隨便發生一點意外，要多支出的時候，基本上就沒命了。」

再來，除非有辦法用錢賺錢，否則不要為娛樂性消費貸款。原PO直言，所有資產都分「好的資產」及「壞的資產」，汽機車通常是屬於壞的，因為一落地就掉價，賣的時候也會打折，更別提改裝品，整車一起賣根本不值錢。

第3、貸款不要只看每期還多少，要看總額。原PO表示，通常都是信用很差才會搞到跟一般民間公司借錢，有時候利息下來都是10到16％，一台30萬的二手車，最後要繳40多萬的貸款。

第4、錢借出去就是出去了，高機率拿不回來。原PO直呼看到這段很有感，借錢的時候都稱兄道弟，真的要錢的時候每個都當你是鬼；雖然通聯紀錄可以視為合約、借據，但現實情況可能是金額太小，找人處理不划算，或是對方雙手一攤，也拿他沒辦法。

最後，沒錢沒能力的時候，不要把自尊心放太大，因為自尊心遠超實力時，容易自卑，甚至把身邊的人推開人，然後因為一些雞皮蒜毛的事情爆走，最後做出一些短期很爽、長期會傷害自己，甚至無法挽回的事。