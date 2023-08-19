2024總統大選，目前許多民調顯示仍為民進黨參選人賴清德領先，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲緊追在後的態勢。國民黨立委洪孟楷透露，基層慢慢有「如果繼續亂下去，乾脆不投票」的聲音出現，他直呼很害怕這樣的事發生，並直言在野若無法達成政黨輪替，某種程度上也對不起人民。

《美麗島電子報》17日公布2024最新總統大選滾動式民調，賴清德支持度為37.6％領先，侯友宜則為22.3％居次，柯文哲20.5％排第三。

洪孟楷昨（18）日在政論節目《少康戰情室》中指出，選戰剩4個多月時間，支持侯友宜往正確的方向走，但也不排除整合的一切機會。洪孟楷進一步就《美麗島電子報》民調分析，認為侯友宜、柯文哲加起來僅些微領先賴清德，因此，到最後整合起來的人選也不見得能大幅度領先賴清德。

洪孟楷透露，基層慢慢有「如果繼續亂下去，聽不到六成想政黨輪替民意，乾脆不投票」的聲音出現，他坦言很害怕這樣的事情發生。洪孟楷認為，若最終沒辦法整合成，是在野陣營對不起台灣人民，民進黨過去執政差是對不起台灣人民的罪魁禍首，但在野陣營若無法達成政黨輪替，某種程度上也對不起台灣人民。