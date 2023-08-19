日本區少棒代表隊6比1戰勝墨西哥代表隊。（美聯社）

第76屆威廉波特少棒賽本周開打，官方賽前「宣布永久廢除雙層床」以保護小球員的安全。這是10至12歲的少棒球員比賽，去年一位12歲美國投手奧利佛森（Easton Oliverson）睡覺時從上鋪跌落，撞到頭部造成頭骨破裂與腦部出血，幾乎小命不保。

「出於謹慎，我們去年把所有的床鋪都改成單層，在2023年的比賽，LLB世界少棒聯盟決定在全部地點的賽事都改成單人單層床，包括在美國賓州威廉波特每間宿舍準備的14張床。」

美聯社報導，奧利佛森去年受重傷之後，家屬多次在網路更新他的傷勢，貼出他坐輪椅與朋友的合影。家屬去年9月控告LLB世界少棒聯盟與床鋪製造商，據稱雙層床的上鋪沒有設置欄杆，才導致奧利佛森在睡夢中跌落。聯盟未對媒體評論此事，不過他們已決定亡羊補牢，永久改成單層床。

雙層床是相當常見的床鋪，特別適合需要密集設置床鋪的場所，例如軍營、宿舍、監獄、船上、青年旅社以及一般家庭，依照需求也有三層床的設計。美國消費品安全委員會建議，上層床鋪不宜給未滿6歲孩童使用。

台灣本屆由桃園市龜山國小少棒隊代表出賽，首戰6比0擊敗加拿大區代表隊，下一戰將於22日對上日本區代表隊。日本以6比1戰勝墨西哥區代表隊。