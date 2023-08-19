一名謝姓男子與余姓友人相約到KTV唱歌，並找來傳播妹小美等多名友人陪唱喝酒，一行人一路從前晚唱到隔天早上，小美累到酒醉昏睡，卻遭余男性侵，謝男在一旁見狀後還接力上場，小美起床後察覺有異，前去醫院驗傷，才知遭到輪流硬上。法院審理後，分別判余男3年6月有期徒刑、謝男1年8月有期徒刑、緩刑4年，仍可上訴。

根據判決書，余男邀約多名友人及傳播妹一起唱歌飲酒，也邀好友謝男一起前往。一行人唱歌到隔日凌晨後，又前往摩鐵續攤，唱到早上，但因設備故障，又換到另一間房，期間陸續有人離去，這時其中一名傳播妹小美已酒醉昏睡。

謝男見有機可乘，於是當場對她性侵。余男見到謝男硬上小美，在旁也慾火上升，接著也性侵得逞。

小美醒來後，發現自己衣衫不整，陰部有異物感，且見余男起身離去，於是叫計程車返回住處，並告訴遠親自己遭受性侵害，並前往醫院驗傷，經醫院通報後，警循線查獲余男。但是事後小美體內檢出之精液斑為混合型DNA型別，因此小美又對謝男提出告訴。

余男則辯稱，雙方是談妥價碼，才會進行性交易。法官審理時，余男否認犯行，也沒有達成和解。謝男的部分，因為犯案後坦承犯行，且與小琳達成和解，法官依照乘機性交罪判余男3年6月有期徒刑、謝男1年8月並給予緩刑4年。

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