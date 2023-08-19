Youtube一則名「山道猴子的一生」的動畫影片近日火速躥紅，上下2集累計逾700萬次點閱，內容主要描述重機車圈、網絡媒體與人之間的虛榮等議題，引發網友熱議讚同，甚至被封為寫實神作。對此，律師呂秋遠表示很多人也許不懂這部影片為何爆紅，但每個人卻總能從中找到部分的自己，「山道猴子之所以是猴子，只是因為主角做了所有蠢事，而不是在某個節點回頭。而我們，因為運氣好，所以在關鍵時刻突然醒悟，或是有貴人提醒我們該停損，如此而已。」

根據動畫故事情節，「山道猴子的一生」主角為一名重型機車愛好者，但他這份愛好卻更多只是為在朋友圈、社交媒體獲得關注。甚至，主角不惜為了滿足女友的物質需求，借錢時一概不用借據，幫忙買車、改車，甘願淪對方無情的提款機與工具人，最終卻慘遭拋棄，眼睜睜看著女友移情別戀。

呂秋遠律師說，「許多人看到這一部片，會想到某部分的自己，有悲哀、有好笑，所以就有了一些共鳴」，並笑稱「這張圖裡，不也是一隻山道猴子嗎？」（照片 / 呂秋遠律師提供）

呂秋遠律師進一步表示，此則影片予以他的啟示：

1.關上電腦，其實那些按讚、關注都不重要，真正能介入我們生活的人，是現在在我們身邊的那群人。

2.社群關注或許可以讓我們比較容易到得到機會，但是真正讓我們過得比較好的，是現實生活中的相處與實踐。

3.裝備好，真的可以減低很多風險，增加很多能力，打過電動的人就知道。但是裝備要錢，不論現實生活或網路遊戲。都是一樣的。錢能解決的都是小事，問題就是沒錢。

4.伴侶離開你，跟喜歡你的原因可能都是一樣的，她喜歡你，是因為你很專注在這件事，她離開你，可能是因為你太專注這件事，而且忽略了其他事。

5.覺得自己的伴侶嫌貧愛富，那就要問問自己，是不是其實也只喜歡大胸部。

6.借錢給別人，不能是因為自尊心、不該是因為她需要、不可以是不借她很沒面子、也不好是因為任何種類的情緒勒索，而是因為，你沒有這筆錢，如果拿不回來，根本無所謂。這樣哪天他不還你，你也不會這麼嘔。

7.借錢給別人，要有交付的證據，也要有借錢的合意。白話文的意思是，最好是匯款、最好有借據，有本票更好，能有抵押品就更棒了。

如果都沒有，那就當作丟了吧！這輩子沒還的，下輩子會加倍（如果有下輩子），就這麼安慰自己好了。

8.停損！遇到人生的挫折時，別老是想著要翻盤，有些事就是跟賭博一樣，十賭九輸，回本不要想，能脫身就很好。

9.社會上定義的男性氣概會害死人。輸了真的沒什麼，重來就好。老是想要跟別人尬車，下場的通常不會太好。

10.某種程度上，我們都曾經當過猴子，只是他從頭到尾都選了猴子，我們只偶爾在某個時間、某個地方，不小心會變成猴子。嘲笑這隻猴子很愚蠢很笨，其實也就是在嘲笑運氣還可以的自己而已。