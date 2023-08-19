華語歌壇天后李玟（Coco）生前曾在節目《中國好聲音》擔任導師，但錄影過程中卻爆出多次與製作單位起衝突，日前微博上還流傳著李玟控訴節目組不公的錄音檔和影片，讓許多網友見狀後都揚言要下架、抵制好聲音，如今《好聲音》最新收視率曝光後，讓許多人相當震驚。

微博擁有784萬名粉絲的娛樂博主「扒圈小記」18日深夜發文「你看不慣我但也幹不掉我」，文中更附上2張截圖，表示《好聲音》的官方微博依舊正常發布宣傳消息，節目也如期播出；此外，她更曬出節目收視率圖，可見20時26分至22時23分期間，《好聲音》以直播收視率0.6753%、市佔率4.2671%，位居收視冠軍。

微博主透露《中國好聲音》節目組仍正常發文宣傳且收視位居第一。（圖／擷取自「扒圈小記」微博）

爭議爆發後，《中國好聲音》收視穩居第一。（圖／擷取自「扒圈小記」微博）

消息曝光後，讓不少網友震驚：「所以這節目到底是誰在看啊？」、「這年頭竟然還有人看好聲音？？？除了第一季我就再也沒看過了」不過也有人表示：「說句實話我在看，我不在乎那些黑幕，全天下都一樣，我只想看唱歌的還有導師」，更有網友透露，自己父母「平常看吃飯休閒都是播著好聲音的，他們也不玩微博不知道這些」。

然而，針對相關爭議，《好聲音》僅在17日晚間聲明，部分自媒體帳號在網路平台散布惡意剪輯的錄音，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，表示強烈譴責，也強調「作為《2022 中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出，願逝者安息」。