台中一位法拉利車主下雨天出門，因為車子的設計沒敞篷，因此竟然撐著一把法拉利大傘開車，讓路過的騎士看了目瞪口呆，也引起網友熱烈討論，不少人笑歪直呼「有錢人的浪漫就是這麼樸實無華！」而車主本身也自嘲說「我就是一個傻B」。

臉書粉專《記者爆料網》分享一則影片，只見一輛紅色車身的法拉利Monza SP1在路上行駛，但因為車子沒有敞篷的效果，因此在下大雨的時候，車主竟然撐起一把紅色大傘開車，讓旁邊的騎士頻頻側目。

而後方的車主則忍不住拍下影片記錄說，有錢人的浪漫就是這麼樸實無華，下雨撐傘開價值8500萬的法拉利。

貼文引起網友討論，「8500萬的車，這樣開出門內裝都被雨淋壞了」、「真的浪漫了」、「有錢人的樂趣，你不懂啦」、「連傘都是法拉利的」、「還要紅色傘配搭撐場」。而車主本人也拍下雨中撐傘的車子裡面的畫面說「我是在裝啥B？就是一個傻B。」