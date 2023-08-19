今年AI應用大爆發，輝達占居主導地位，《巴倫周刊》專欄作家Tae Kim撰文指出，輝達的H100 AI GPU利潤率高達1000%，利潤相當驚人。

文章引述投資銀行Raymond James消息指出，輝達H100 GPU的成本約3320美元，但賣出的價格高達2.5萬至3萬美元。在某些情況下，銷售價更可達到約7萬美元，高達1000%的利潤，根本是台超級印鈔機。

全球知名硬體網站Tom's Hardware分析，產品開發需要時間和資源，在計算成本之前，還必須考慮輝達的研發成本。

美國人力資源網站Glassdoor數據顯示，輝達工程師的平均年薪約20.2萬美元，H100等晶片的開發可能需要許多專業人士花費數千個小時，這些成本也得納入。

輝達（NVDIA）將在下周三（23日）公布財報，華爾街對輝達的業績預期普遍樂觀，投資機構Rosenblatt日前將輝達的目標價調升至800美元。輝達昨日股價收在432.99美元。