邵雨薇（左起）、曾敬驊、謝坤達暢聊拍攝《我的麻吉4個鬼》幕後趣事。（甲上娛樂提供）

曾敬驊、邵雨薇、坤達昨（18日）為主演新片《我的麻吉4個鬼》接受聯訪，坤達首度跨足大銀幕，在片中飾演邵雨薇的哥哥，經常闖禍讓她生氣，回憶自己的戲份很常遇到下雨，其中一場被刺傷的動作戲，更是讓他歷歷在目，「那場演起來覺得自己蠻慘的，又要被追，然後跑過泥巴地，最後倒在地上，我記得死了4、5次吧！倒在血泊當中。」

邵雨薇追問：「你要擠爆血包嗎？」坤達說雖然不用，但雨水、泥水都直接滴在他臉上，而且拍攝時氣候偏冷，因此那場戲演起來特別有感覺，他接著說：「我記得前幾次死的時候，在糾結眼睛到底要不要睜開來？後來跟導演討論還是閉著，呈現快死快死、不是完全掛掉的感覺。」曾敬驊問：「那場戲是不是有請動作組設計一整套動作？」坤達笑說：「好像有，但後來覺得都是自己在滾，哈哈，死得還不錯！」

坤達也坦言第一次演電影滿緊張，「但因為『電影』這2個字，演起來就滿爽的！一開始做很多功課，剛拿到角色有跟雨薇和導演討論很多，因為兄妹的部分其實在劇本裡沒太多著墨，所以我跟雨薇要先把2人的成長故事架構出來，到了真正對戲的時候，演起來很輕鬆。」

至於什麼時候發現跟坤達長得很像？邵雨薇看著坤達說：「很像在照鏡子，哈哈，沒有這麼誇張啦。」不過她也表示，劇組一開始有保密，很後面才知道是坤達演她哥哥，坤達也稱，劇組只有對他說「你妹妹跟你長得很像」，但沒特別說是誰，碰面後才恍然大悟，坤達說：「其實看久了好像真的蠻像的，以前沒這個感覺。」邵雨薇補充：「以前從來沒人講，但真的很神奇是我們一合作就被說像，重點是那時候都沒人知道我們合作。第一次有人說我跟達哥像，就在我們拍完戲後沒幾天。」

他們透露其實劇本最先設定兄妹兩人是雙胞胎，邵雨薇心想：「達哥幾歲啊！我們竟然要演雙胞胎！？」結果看到本人這麼會保養：「好吧！完全沒有違和。」而曾敬驊怕暴雷，在宣傳期時刻提醒自己要謹慎發言，結果今天在映後QA發言前竟遭眾人特別提醒「小心發言，不要暴雷」，笑翻全場。

邵雨薇在片中的哭戲，被合作演員蔡嘉茵封為「人間水龍頭」，曾敬驊、坤達也佩服不已，邵雨薇回憶道：「我記得吃飯那場戲，不知道拍了幾個鐘頭，收工的時候眼睛已經腫成剩一條線，所以建議大家可以二刷看一下我眼睛腫的程度，後製剪接的過程我眼睛腫的程度有些微的不同，從正常的眼睛拍到最後變成一顆桃子。」曾敬驊透露那天邵雨薇真的哭了超久，「從下午開始拍到超過半夜12點，真的超累」，邵雨薇笑說：「感覺快把人生給哭完了，不會再哭了。」

曾敬驊透露拍攝時體重僅61公斤，2個月前好不容易增重到69、70公斤，現在適逢宣傳期又回到63公斤，一口氣瘦了6、7公斤之多，坤達笑說：「他壓力太大，怕一直講錯話。」笑翻全場。由於之前承諾若票房破億就要游泳、辦泳池趴的公約，被問到有沒有開始健身了？曾敬驊說：「就慢慢調整，（健身）沒特別逼自己，公約的部分快到了就卯起來練！」